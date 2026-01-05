公益財団法人スプリックス教育財団（東京都渋谷区）は、基礎学力に対する意識の現状を把握することを目的に、「基礎学力と学習の意識に関する保護者・子ども国際調査2025」を実施しました。それによると、「計算への自信」および「計算が好きか」の国際比較において、日本の子どもは「好き・自信がある」の平均値が低い一方で、計算テストの結果では、日本の子どもが高い正答率を示したことがわかりました。



【調査結果を見る】計算に対する意識の変化

調査は、アメリカ、イギリス、フランス、南アフリカ、中国の小学4年生および中学2年生相当の子ども（各学年150人）、日本の小4（300人程度）と中2（100人程度）を対象として、2025年4月〜7月の期間に世界5カ国ではインターネットパネル調査で、日本では調査参加校の教室にて実施されました。



◇ ◇



国際的な学力調査において、日本の子どもたちは長年にわたり、算数・数学分野で世界トップレベルの学力を示してきました。その一方で、算数・数学に対する「自信」や「楽しい」といった肯定的な意識が、国際平均と比べて低いという課題も指摘されてきました。



そこで、本調査では、より基礎的なスキルである計算に焦点をあて、小学4年生から中学2年生にかけて、他国と比較してどのように変化するのかを検証しました。



はじめに、日本国内の傾向として、小学4年生から中学2年生にかけて、計算に対する意識がどのように変化するのか調べたところ、小学4年生の26.1%が「計算が好き（そう思う）」であり、かつ「計算に自信がある（そう思う）」と回答し、小学4年生の時点では計算に対して前向きな意識が大多数を占めていることがわかりました。



一方、中学2年生になると、「計算が好き（そう思う）」であり、かつ「計算に自信がある（そう思う）」と回答した割合は9.7%へと激減。



代わりに回答が集中したのは「どちらともいえない」（15.1%）の中間層や、「計算が好きではない（そう思う）」であり、かつ「計算に自信がない（そう思う）」（11.8％）となり、この2つの回答分布の比較から、中学に進む過程で、計算に対する前向きな意識が急速に失われ、否定的・中間的な意識へと大きく分散していく様子がうかがえます。



次に、計算への意識の変化を6カ国で比較するために、「あなたは計算が好きですか」「あなたは計算に自信がありますか」という2つの質問に対する5段階評価で聞いたところ、日本を含むすべての国で、「計算が好き」「計算に自信がある」が減少。



日本だけに着目すると、小学4年生の時点で、すでに他5か国と比較して「好き」および「自信」がともに低く、中学2年生になると、日本は「好き」「自信」ともに大幅に低下し、6カ国中で唯一、「どちらともいえない」にあたる平均値3.0を下回ったことから、国際的に見ても計算に対して否定的な意識を持っていることがわかりました。



また、小学4年生および中学2年生の各国の「計算テストの平均正答率」を見ると、小学4年生の時点では、日本の正答率は75%と、他国と比較しても標準的な水準となった一方、学習内容が難しくなる中学2年生になると、他国の正答率が50%程度にとどまったのに対して、日本の正答率は80%と、相対的に高い正答率を示したことから、意識面では否定的な傾向が見られる一方で、実際の計算力においては、学習内容が高度になっても基礎学力が着実に定着していることがうかがえました。



なお、本調査で実施した計算テストの形式は、参加国によって内容が異なります。



インターネットパネル調査のグループ：TOFASの問題を一部抜粋した短縮版（全32問）を実施。回答形式は4肢択一の選択式。



教室で参加したグループ：学校の教室において、国際基礎学力検定TOFASの計算テストを受験。回答形式は、選択式と記述式を併用。



◇ ◇



【出典】

▽スプリックス教育財団調べ