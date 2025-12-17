¹á¼è¿µ¸ã¡¢ÆÃÈÖ¤Ç¸«¤»¤¿¡ÈËË¥¹¥Ã¥¥ê¡É¥Ó¥¸¥å¤Ë½¸¤Þ¤ë¶Ã¤¡È¤Õ¤Ã¤¯¤é´ü¡É¤«¤é¤ÎÃ¦µÑ¤Ç¸«¤¨¤¿¡È¥½¥í¡É¤È¤·¤Æ¤Î³Ð¸ç
¡¡12·î16Æü¡¢¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¤È¹á¼è¿µ¸ã¤¬MC¤òÌ³¤á¤ëÆÃÊÌÈÖÁÈ¡ØÀ±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¹¥¿¡¼¤¿¤Á¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÃøÌ¾¿Í¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢ÈÖÁÈÆâ¤Ç¤Î¹á¼è¤Î¡È·ãÊÑ¡É¤Ö¤ê¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2025Ç¯¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤Îµ°À×¤È¿ÍÊÁ¤ò¤¿¤É¤ê¡¢¸Î¿Í¤ò¤·¤Î¤ÖÆ±ÈÖÁÈ¡£µÈ¹ÔÏÂ»Ò¤µ¤ó¤ä¤¤¤·¤À¤¢¤æ¤ß¤µ¤ó¡¢Ä¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¡¢¤ß¤Î¤â¤ó¤¿¤µ¤ó¤é¤ÎÀ¸Á°¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬¼è¤ê¤¢¤²¤é¤ì¤¿¡£Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÃøÌ¾¿Í¤ÎÈëÏÃ¤Ë¶»¤òÇ®¤¯¤·¤¿»ëÄ°¼Ô¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤í¤¦¡£°ìÊý¤Ç¡¢ÊüÁ÷¸å¤ÎX¤Ç¤Ï¡¢
¡Ô¥ï¥¤¥×¤Î¿µ¸ã¤Á¤ã¤ó¡¡¥·¥å¥Ã¤È¤·¤Æ¤ë¡Õ
¡Ô¿µ¸ãÁé¤»¤¿ ¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡Õ
¡Ô¤ª¤ª?¿µ¸ãÁé¤»¤¿¡Õ
¡¡¤Ê¤É¡¢MC¤òÌ³¤á¤¿¹á¼è¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¶Ã¤¯À¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤¿¡£
¡Ö°ÊÁ°¤ÈÈæ¤Ù¡¢´é¤Þ¤ï¤ê¤¬¥·¥ã¡¼¥×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤ë¿Í¤¬¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¹á¼è¤µ¤ó¤Ï2024Ç¯10·î¤Ë¡ØGENERATIONS¡Ù¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë¸ý¤Ò¤²¤È¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤È¤¤¤¦¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¿ô¸¶Î¶Í§¡Ê¤ê¤å¤¦¤È¡Ë¤µ¤ó¤ò¿¿»÷¤·¤¿¥³¥¹¥×¥ì¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·SNS¤Ç¤Ï¡¢¹á¼è¤µ¤ó¤¬¤Õ¤Ã¤¯¤é¤·¤Æ¸«¤¨¤ë¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤ï¤º¤«1Ç¯¤Ç¡È¤Õ¤Ã¤¯¤é´ü¡É¤òÃ¦¤·¡¢ËË¤¬¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤Æ¸«¤¨¤¿¤¿¤á¡¢·ãÊÑ¤Ö¤ê¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ê·ÝÇ½Ã´Åöµ¼Ô¡Ë
¡¡¹á¼è¤Ï2020Ç¯¤Ë¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ5¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£5·î¤«¤é7·î¤Ë¤«¤±¤Æ¥Ä¥¢¡¼¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦¤Ê¤É¡¢ÀºÎÏÅª¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¶ìÏ«¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö5·î¤Ë²»³ÚÈÖÁÈ¡ØSONGS¡Ù¡ÊNHK¡Ë¤Ø½Ð±é¤·¤¿ºÝ¡¢¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö½é¡¢SMAP»þÂå¤Î¥é¥¤¥Ö¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤ò´¶¤¸¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£5¿Í¤Ç²Î¾§¤¹¤ë¤Î¤È¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ç²Î¤¦¤Î¤Ç¤Ï¡¢ÂÎÎÏ¤ä´ÑµÒ¤ÎÈ¿±þ¤Ê¤É¤Ç°Û¤Ê¤ëÉôÊ¬¤¬Â¿¤¯¡¢¡Ø¤¤¤¶»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢¿ÈÂÎ¤â¥Ü¥í¥Ü¥í¤À¤·¡¢²Î¤â²Î¤¨¤Ê¤¯¤Æ¡£¤â¤Ã¤È¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤â´Þ¤á¤Æ²ù¤·¤«¤Ã¤¿¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ò¤È¤ê¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¤¿¤á¡¢¿ÈÂÎ¤Å¤¯¤ê¤ä¥Ü¥¤¥¹¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Î°Õ¼±¤òÊÑ¤¨¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£SMAP¤Ç¤ÏºÇÇ¯¾¯¤Ç¡ÈËö¤Ã»Ò¡É¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Î³Ð¸ç¤¬²êÀ¸¤¨¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡2016Ç¯Ëö¤ÎSMAP²ò»¶¤«¤é9Ç¯¡¢¥½¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¹á¼è¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤òÌ¥Î»¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£