秋篠宮さまが小室圭さん夫妻の「子ども」に言及…浮き彫りになった紀子さまとの「温度差」

初孫に当分会えないと諦めている

「おじいさんになったんだな（中略）日本に来る機会があれば、ぜひ会いたいと思います」

11月30日に還暦を迎えた秋篠宮さまが会見を開き、長女・小室眞子さん（34歳）の子どもについて、初めて公式にコメントした。

「淡々とした口ぶりでした。小室夫妻に帰国する意志はなさそうですし、初孫には当分会えないと諦めているのだと思われます」（皇室担当記者）

秋篠宮夫妻の「温度差」

しかし夫婦の間で、お考えは大きく異なっているようだ。紀子さまが9月の誕生日に公開した文書では、「（孫から）どのような名前で呼んでもらおうかしら」といった、楽天的なお言葉が目についた。

「公式に発表されたコメントで、お二人の間にここまで温度差があるとは予想外でした。悠仁さまの進学先問題をはじめ、この1年間はお二人の意見が合わないことが増えているそうです。最近は公務でご一緒でも、目を合わせない場面が多いように感じます」（同前）

今年でご成婚から35年。「孫は鎹」とはいかなさそうだ。

「週刊現代」2025年12月22日号より

