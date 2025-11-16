丸ビル限定♡GRACE CONTINENTAL初のディズニーコレクションが登場

大人の女性に人気のブランド「GRACE CONTINENTAL（グレース コンチネンタル）」から、待望の【ディズニーコレクション】が登場します♡

丸の内エリアのホリデーイベント「MARUNOUCHI BRIGHT HOLIDAY 2025 “Disney JOYFUL MOMENTS”」に合わせて、丸ビル店限定で発売。上品さと遊び心を融合したミッキー＆ミニーモチーフのブラウスやスカート、そしてミニポーチがラインアップ。特別感あふれるこのコレクションで、冬の装いに華やぎを添えてみませんか？

丸ビル限定！エレガントなディズニーコレクション

「GRACE CONTINENTAL 丸ビル店」で発売されるディズニーコレクションは、ホリデーシーズンにぴったりの特別な限定アイテム。

アレンジドット柄に「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」のシルエットをさりげなく散りばめた、上品で遊び心のあるデザインが魅力です。

ブラウスは取り外し可能なボウタイ付きで、シーンに合わせたスタイリングが可能。スカートは細やかなプリーツが動くたびに美しく揺れ、エレガントな印象を演出します♪

「ミッキーマウス」シルエットのミニポーチも登場

コーディネートをさらに彩るのが、「ミッキーマウス」のシルエットをかたどったミニポーチ。

裏地には、ブラウスやスカートと同じ隠れミッキープリントを採用。小物を入れるのに便利なサイズ感で、バッグチャームとしても活躍します♡

どのアイテムも、デザイン性と実用性を兼ね備えた大人の女性にぴったりな仕上がりです。

グラモアブラの新色が登場！フェザーライクブラに2025年注目の2色が仲間入り

全アイテム詳細と価格情報

【プリントボウタイブラウス】



価格：49,500円（税込）

やわらかなデシン素材に隠れミッキー＆ミニーが散りばめられたブラウス。取り外し可能なボウタイ付きで、多彩なアレンジが可能。

サイズ：36／38（カラー：ホワイト）

【プリントプリーツスカート】



価格：57,200円（税込）

ブラウスと同素材で、繊細なプリーツが上品な印象。ウエストゴム仕様で快適な着心地も魅力です。

サイズ：36（カラー：ホワイト）

【シルエットミニポーチM】



価格：9,900円（税込）

ミッキーマウスのシルエットデザイン。裏地にはキャラクタープリントを使用し、バッグチャームとしても使えるDカン付き。

サイズ：フリー（カラー：ブラック）

ホリデーシーズンにぴったりな特別なアイテム♡

ホリデー気分を高める特別な【ディズニーコレクション】は、丸ビル限定での展開。上品なデザインに遊び心が光るアイテムは、自分へのご褒美にも、大切な人へのギフトにもぴったりです♡

「ミッキー＆ミニー」が織りなす大人のエレガンスを、この冬のワードローブに取り入れてみてください。