Image:Amazon.co.jp

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2025年11月12日は、アウトドアや災害時の“電力不安”を、これ1台でスマートに解消してくれる、Anker（アンカー）のポータブル電源「Solix C1000 Gen 2 Portable Power Station」がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

Anker Solix C1000 Gen 2 Portable Power Station ダークグレー 世界最小クラス 世界最速の急速充電54分 大容量 ポータブル電源1024Wh 高出力AC 長寿命10年 リン酸鉄 コンパクト パススルー アプリ遠隔操作 キャンプ 防災 停電対策 アンカー 99,990円 （クーポン利用で31,000円オフ） Amazonで見る PR PR

Ankerの世界最小クラスのポータブル電源「Solix C1000 Gen 2 Portable Power Station」がクーポンで31,000円オフ！

Ankerのポータブル電源「Solix C1000 Gen 2 Portable Power Station」は、最短54分でフル充電、世界最小クラスのサイズ、そして10年以上使える長寿命バッテリーを搭載。アウトドアや災害時の“電力不安”を、これ1台でスマートに解消してくれるアイテムがクーポン利用で31,000円オフとお買い得です。

本商品は、容量1024Wh・出力1550Wというハイパワーながら、世界最小クラスのコンパクト設計。重量は約11.3kgと、一般的な1000Whクラスのポータブル電源よりも軽量で、車中泊やキャンプへの持ち出しもラクラクです。

大容量・高出力で電気毛布や冷蔵庫も使用可能。停電時もUPS（無停電電源装置）機能が約10msで自動切替し、電源が途切れないのも嬉しいポイント。満充電保管が可能なので、家庭のコンセントに繋いでおくだけで管理も簡単です。

最短54分でフル充電、10年使える長寿命設計

独自の急速充電技術、HyperFlashテクノロジーにより最短54分でフル充電できるのも魅力。忙しい出発前でもすぐに準備が完了します。

さらに、約4000回の充放電サイクルに耐えるリン酸鉄リチウムイオン電池を採用。一般的なリチウム電池よりも熱に強く、10年以上の使用寿命を誇ります。

また、専用のAnkerアプリから電源残量や稼働状況をリアルタイムでモニタリングできるため、管理が直感的にできるのも◎です。

軽量・高出力・超急速充電・長寿命という4拍子がそろった「Solix C1000 Gen 2 Portable Power Station」は、アウトドアはもちろん、家庭の防災対策にも最適な“次世代ポータブル電源”です。これ1台あれば、どんな場所でも安心して電力を使えますよ。

なお、上記の表示価格は2025年11月12日17時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください。

Source: Amazon.co.jp