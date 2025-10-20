¾®ÅèÍÛºÚ¡¢»äÉþT¥·¥ã¥Ä¤Î¥¢¥Ë¥áÊÁ¤Ë¥Õ¥¡¥óÁûÁ³¡ª¡Ö¥ª¥¿¤Ç¤·¤¿¤Ã¤±¡©¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÎÉ¤¤¥»¥ó¥¹¡×
¡¡¸µAKB48¤Ç¡¢¥â¥Ç¥ë¡¦¼Â¶È²È¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ë¾®ÅèÍÛºÚ¡Ê37¡Ë¤¬19Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¤·¡¢µÙÆü¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Î»äÉþ¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤¹¤ë¤È¡¢T¥·¥ã¥Ä¤ÎÊÁ¤¬¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡©¡Ø¥Ï¥ë¥Ò¡Ù£Ô¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤ë¾®ÅèÍÛºÚ
¡¡¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ËÇòT¥·¥ã¥Ä¡¢¥Ç¥Ë¥à¥Ñ¥ó¥Ä¤Î¥³¡¼¥Ç¤ò¸«¤»¤¿¾®Åè¤Ï¡ÖµÙÆü¥é¡¼¥á¥ó¡×¤ÈÊ£¿ôËç¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¥é¡¼¥á¥ó»³²¬²È¤Ç¿©¤Ù¤¿¥é¡¼¥á¥ó¤Î¼Ì¿¿¤âÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡T¥·¥ã¥Ä¤ÎÊÁ¤Ï¥¢¥Ë¥á¡ØÎÃµÜ¥Ï¥ë¥Ò¤ÎÍ«Ýµ¡Ù¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦ÎÃµÜ¥Ï¥ë¥Ò¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¥Ï¥ë¥Ò¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤à¤Ù¤¤«»³²¬²È¤Ë¤µ¤ï¤ë¤Ù¤¤«¡×¡Ö¾®Åè¤µ¤ó¤Ã¤Æ¥Ï¥ë¥Ò¥ª¥¿¤Ç¤·¤¿¤Ã¤±¡©¡×¡Ö¥Ï¥ë¥ÒT¥·¥ã¥Ä¤Ç¥é¡¼¥á¥ó¿©¤¹¾®Åè¼ÒÄ¹°Õ³°¤¹¤®¤ë ¤µ¤¹¤¬ºÇÀèÃ¼¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¤Í¡Á¡×¡Ö¥Ï¥ë¥ÒT¥·¥ã¥Ä¤Ë¥é¡¼¥á¥ó¡ª¡ª¤á¤Ã¤Á¤ãÎÉ¤¤¥»¥ó¥¹¡×¤È¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ØÎÃµÜ¥Ï¥ë¥Ò¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢±§Ãè¿Í¤äÌ¤Íè¿Í¡¢Ä¶Ç½ÎÏ¼Ô¤ÎÅþÍè¤òË¾¤à½÷»Ò¹âÀ¸¡¦ÎÃµÜ¥Ï¥ë¥Ò¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ëSOSÃÄ¤¬¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò·«¤ê¹¤²¤ëSF³Ø±à¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£2003Ç¯¤è¤ê¸¶ºî¥é¥¤¥È¥Î¥Ù¥ë¤¬´©¹ÔÃæ¤Ç¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×2000ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á²½¡¦·à¾ì¥¢¥Ë¥á²½¤Ê¤É¥á¥Ç¥£¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹Å¸³«¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢2000Ç¯Âå¤òÂåÉ½¤¹¤ëºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
