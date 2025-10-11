「コロコロ」が児童書参入…小学校低学年の子どもでもひとりで読めると保護者からも好評の「コロコロよみもノベル」

ある日、小学1年生の息子が学校の図書室から借りてきた一冊の児童書。その本に夢中になる姿を見て、小学館コロコロコミック編集部・柴田亮は思った。「コロコロのノウハウを活かせるかもしれない！」。

2025年3月にコロコロは児童よみものレーベル「コロコロよみもノベル」を創刊した。

『映画ドラえもん のび太の絵世界物語』をはじめ、コロコロでも人気のタイトルやオリジナル作品の低学年向けよみものを展開している。

小学生男児向けマンガ誌の代名詞であるコロコロは、なぜ今になって児童書に参入したのか。書店では雑誌やマンガの棚と児童書の棚は離れているが、読者に行き来はあるのか。ねらいと本づくりのポイントについて、柴田氏に訊いた。

小学生向けに特化したコロコロのノウハウを低学年が読む児童書に投入する

――コロコロが今になって児童書に参入した背景から教えてください。

柴田 まず個人的なきっかけからお話しますと、私は2012年から2018年までコロコロ本誌で連載された『ゾゾゾ ゾンビーくん』を長く担当させていただいたのですが、連載当時から「ながとしやすなり先生は絵柄がポップでかわいい、且つ、緻密な絵も描ける。これを活かして、『●●をさがせ！』のような絵本が作れるんじゃないか」と思っていました。ただ、企画を出したものの、当時は売上的な懸念から編集部内での反応がかんばしくなかったんですね。

ですが、コロコロの漫画家さんは小学生向けに特化したすばらしいクリエイティブ能力を持っている方々がたくさんいて、それをマンガ以外にも活かせないかなとずっと機会をうかがっていました。

その後、2年ほど前にうちの息子が小1のときに、学校の図書室で他社さんのある児童よみものシリーズの本を1冊借りてきたんです。ハマって近くの公共図書館からも何冊も借り、さらには購入することになったんですね。自分でも読んでみたところ、コマ割りもあってかなりマンガに近いつくりだな、と思いました。また、シリーズで数百万部も売れているということを知りました。このとき、児童よみものには、これまで培ってきた小学生向けに特化したコロコロのノウハウを活かせる可能性があると思いました。また、将来的な大部数を期待して編集部として新たに挑戦する価値があると考えました。

同時に、編集部的にも「低学年の読者を増やしたい」「これまでのルートとは別のところからも読者を獲得していきたい」という課題が浮上していました。月刊コロコロコミック本誌読者の年齢構成は小学生が9割以上、残りの一部が中学生ですが、小学校中学年高学年がメイン層です。

――もっと下の子たちにも読んでもらいたい、と。

柴田 はい。くわえて、児童よみものというジャンルが、堅調な売り上げを維持できているということを聞いていたこともあり、「マンガに近いけれどもマンガよりも読みやすい、子どもが自分ひとりで初めて読む本」をコンセプトに、小学校低学年をターゲットとして「コロコロよみもノベル」を創刊させていただきました。

――子どもが書店や図書館で初めて自分で手に取って選び、「読み切った」という体験を与えたい？

柴田 そうですね。大人から「読みきかせ」してもらう読書体験と、「自分で読む」ことのあいだ、その架け橋的な役割になれればと。帯では「ひとりでも読める！はじめての一冊に！」と打ち出しています。ウェブ読者アンケートの結果を見ますと、狙い通り1年生か2年生が最も多く、次いで未就学児、3年生……という感じです。たとえば『映画ドラえもん のび太の絵世界物語』の感想では、「これなら読み切れるかなと思って選びましたが、しっかり読んでくれてうれしい」といった保護者の方からのコメントもたくさんいただいております。

「学校で読めるコロコロの本」にするための工夫

――マンガではなく児童書を作るにあたって編集部として気をつけていることや、ふだんのマンガ制作・編集と意識的に変えたことはありますか。

柴田 児童書ですから、図書館に置いてもらえること、学校でも読めることを意識して作ろうと考えていました。ただ、コロコロ本誌自体、子どもたちに安心して読んでいただける作品づくりを心がけていますので、そこまで大きく変えてはいません。

創刊前後に、書店の方、図書館司書の方、また小学校教師の方などにお話を聞く機会をいただき、「ちょっとした勉強要素があると良い」「飽きずに読みつづけられる要素がほしい」「ページの構成はマンガすぎないほうがいい」といった感想やご意見をいただきました。とても勉強になることが多くありまして、その後の作品づくりの参考にさせていただいております。

――デザインの方向性はコロコロ本誌やコミックスとは違いますよね？

柴田 個人的な感覚でしかなくて恐縮なのですが、マンガよりも児童書のほうがいわゆる「ジャケ買い」が起きることが多いのでは、という印象があり、なるべく表紙を見ただけでも買ってもらえるように、と意識してはおります。

たとえば『ゾンビーくん』や『100点!!100人兄弟100物語』は「たくさんキャラクターがいるなかから、何かを探したりする本なんだな」と表紙を見てわかるようなイラストを作家さんに描いていただきました。

実際、アンケートをみますと、多くのタイトルで購入動機の1位は「表紙を見て」です。

また、児童書はマンガよりもひとつのページ、ひとつの絵を見る時間、読む時間がより長くなると思われますから、「ひとつのページを眺めてもらえる時間が長くなるような絵を描いてください」と作家さんに提案させていただくことがあります。

小学校1、2年生だと読むスピードがまだ速くないですし、絵と文字だけだとなかなかお話に入り込めず、飽きてしまう子もいるかと思います。そこで、たとえば、いったんページをめくるのを止めて考えたり、手を動かしたりできるような迷路やクイズなどのゲーム要素があると良いのでは、と考えてそうした要素も入れています。

児童書と児童マンガの読者は分かれているがゆえに、進出には意味がある

――どんな書店のどんな棚で売れているのか、傾向があれば教えてください。

柴田 基本的には、コロコロ本誌が良く売れている書店さんでコロコロよみもノベルもよく売れているのかなと思います。ですが、書店内での置かれる場所がコロコロ本誌やコロコロのコミックスと違っていまして、コロコロのコミックスの棚ではなく、児童書コーナーに置いていただいております。

このレーベルをつくった目的のひとつとして、「雑誌やコミックスの棚ではない場所にコロコロの本が置かれる状況を作りたい」という点があります。創刊直後から現在も、児童書コーナーでコロコロよみもノベルを平積みいただいている書店さんがたくさんあります。大変ありがたいです。

コロコロ本誌連載中のコロコロオリジナルマンガ作品は、児童書コーナーの本を購入する子どもたちにはまだまだあまり知られていないと思っており、児童書コーナーへコロコロが進出することで、コロコロのキャラクターやコロコロ自体の認知向上につながると考えております。

コロコロのよみもの部門としてできることを最大限追求していく

――刊行タイトルはどのように決めていますか。

柴田 「コロコロ本誌にも掲載させていただいているビッグIP」「主に低学年に強いコロコロ本誌連載ギャグマンガのキャラクター」「完全新規作品」の3本柱で考えています。

1つめのビッグIPとしてまずは、コロコロコミックが創刊時『ドラえもん』がまとめて読める雑誌としてスタートさせていただいたこともあり、コロコロよみもノベルの創刊第1弾タイトルとして『映画ドラえもん のび太の絵世界物語』を入れさせていただきました。

2つめとしましては、中学年高学年だけでなく低学年にも根強い人気のある「ギャグマンガ」を柱のひとつにしています。なかでもまずは『でんぢゃらすじーさん』の曽山一寿先生と『ケシカスくん』の村瀬範行先生に執筆をお願いさせていただきました。

そして3つめは、コロコロよみもノベル発の完全新規タイトルのヒット作を生んでコロコロ本誌に展開したいという目標があります。コロコロ本誌の増刊号である『合体コロコロコミック』にて、よみもノベル新規よみきり作品を数本掲載しまして、その中で読者投票1位を獲得した『100点!!100人兄弟100物語』を刊行しました。この『100点!!100人兄弟100物語』はコロコロ本誌に掲載している作品ではないので認知度ほぼゼロ状態での刊行でかなり挑戦枠だったのですが……ありがたいことに他のコロコロ連載キャラクターのよみもノベル版と同様に好調な売れ行きで、11月に2巻目を刊行することを決定できました。

『100人兄弟』が好調に売れたこともあり、今後も完全新規タイトルに挑戦していこうということで、今年度もよみもノベル新規よみきり作品を掲載する合体コロコロコミックを刊行しております。来年度も引き続き刊行予定です。

――今後の展望は？

柴田 コロコロは近年、YouTubeチャンネルの運営やウェブマンガ誌「週刊コロコロコミック」の展開、編集部内製でNintendo Switch用ゲームやボードゲームを開発したりと、紙の雑誌だけでなくさまざまなメディアを入り口に、全方位に新規読者を獲得するべく取り組んでいます。コロコロよみもノベルもその一環です。

児童書のジャンルではコロコロは最後発の新参者です。『ドラえもん』や『まいぜんシスターズ』のようなビッグIP、超人気タイトルを刊行させていただくことで『コロコロよみもノベル』というレーベルを知っていただきつつ、コロコロオリジナルキャラクターの展開、さらに完全新規タイトルへの挑戦と、さまざまなチャレンジをしていきたいと思っています。10月にはなぞとき要素やミステリー要素のある『ウソツキ ゴクオーくん』と『怪盗ジョーカー』の2作品を刊行させていただきます。

さらに11月には、『100点!!100人兄弟100物語』の2巻目と、YouTubeチャンネルの登録者数が100万人を超えたコロコロ連載タイトルの『ブラックチャンネル』の2作品を刊行させていただきます。

ご期待いただけるととてもうれしいですし、ぜひWEBアンケートやおたよりでご意見・ご感想をいただけると大変ありがたいです。

こちらも記事もおススメ＜あの「コロコロコミック」がつくった「Switchのゲーム」が超話題になっていた…！＞

【もっと読む】あの「コロコロコミック」がつくった「Switchのゲーム」が超話題になっていた…！