女優・芦田愛菜（２１）のすっかりオトナっぽくなった姿にネットが沸いた。

芦田は出演中の映画「俺ではない炎上」（山田篤宏監督）が公開中。主演の阿部寛とともに、インタビューに応じた様子が２６日のＴＢＳ系「王様のブランチ」（土曜・前９時半）で放送された。

映画の撮影で苦労したのは怒鳴るシーンだそうで「怒鳴っているシーンがあるんですけど。あの日、すごく寒くて。水辺が近くて風も強かったですし、これ、ちゃんとマイクで声拾えてるのかなって心配になってたんですけど。完成したらちゃんと撮れていて、よかったなと安どしました」と振り返り、「なかなか、あれだけ怒る役は初めてだったので」と笑った。

芦田は白いシャツワンピースの衣装で出演。オン眉のパッツン前髪で、アイメイクも濃いめ。キュートなイメージからガラリと変わり、キリっとした印象だ。

番組を見たネットは「芦田愛菜なんか雰囲気変わった？化粧のせいかな…」「ちょっと最初気づかなかった」「芦田愛菜ちゃんかわいい…知性のある美人最高…」「えっこれ芦田愛菜なの？」と思わず二度見。

映画を見たファンも続々とネットに感想を寄せ「芦田愛菜さんの演技久しぶりに浴び、やっぱりすげ〜ってなった。とんでもなかった」「芦田愛菜の演技すごかった」と演技力に称賛の声が集まった。

また２１歳の年齢に驚く人も。「芦田愛菜が２１歳なの意味わからないんだけど。私の中ではまだ５歳くらいなのに」「２０歳超えててびっくり」「もう２１歳なの！！！？！？まだマルマルモリモリだと思ってたのに…」「まだ高校生くらいかと」「２１歳って書いてあって震えた」と仰天した。