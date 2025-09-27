蔵前に新登場！台湾ミルクティー専門店「MEI TEA」がプレオープン

台湾発の香り豊かなミルクティーを丁寧に仕立てる専門店「MEI TEA（メイティー）」が、2025年9月28日(日)に東京・蔵前でプレオープンを迎えます。グランドオープンは10月4日(土)を予定。先行してクラウドファンディングMakuakeでは茶葉やオリジナルタンブラーも販売中。おしゃれな街・蔵前で、一足早く“美しいお茶の体験”を楽しんでみませんか？

カスタマイズ自由♡自分だけの台湾ミルクティー

MEI TEAの最大の魅力は、一人ひとりに合わせたカスタマイズ。牛乳や豆乳はもちろん、オーツミルクやアーモンドミルク（＋50円）まで選べる幅広さが嬉しいポイントです。

氷や甘さも調整できるので、自分好みの味わいに仕上げられます。価格はMサイズ700円、Lサイズ850円。ストレートティーは50円引きで楽しめるのも嬉しいですね。

おしゃれな世界観と限定特典をチェック

「美しい体験」をテーマに、カップやロゴは台湾文化とモダンな感性を融合。深緑のラインや繊細な線画が、上品な時間を演出します。さらに、プレオープン期間（9月28日～30日）は全商品200円引き♡

加えて、グランドオープン以降に使える200円引きクーポンも配布。蔵前のおしゃれ散策と一緒に立ち寄れば、特別な一杯に出会えるはずです。

クラファンで一足早くMEI TEA体験

9月24日(火)14時からスタートしたMakuakeでは、台湾茶葉やオリジナルデザインのタンブラーを先行販売中。ご自宅で本場の香りを味わえるリターンも用意されています。

プレオープン前からMEI TEAの世界観に触れられるチャンス♪気になる方はぜひチェックしてみてください。

MEI TEAは、香り豊かな台湾茶を通して日常に小さな特別を届けてくれる存在です。カフェでのカスタマイズ体験はもちろん、ご自宅で茶葉を楽しむ時間も贅沢に変えてくれるはず。

蔵前に訪れる際は、ぜひ一杯の美しいミルクティーで心を癒してみてください。あなたのライフスタイルに寄り添う、特別なひとときが待っていますよ♡