『ぶらり途中下車の旅』秋田スペシャルが県内放送 林田たい平が田沢湖線と奥羽本線に
日本テレビの人気番組『ぶらり途中下車の旅』の秋田スペシャルが、秋田放送で26日(19:00〜 ※秋田ローカル)で放送される。
林家たい平
今回は、林家たい平がJR田沢湖線と奥羽本線に乗車し、気になる駅で途中下車。沿線で街行く人たちとの交流を楽しみながら、秋田の魅力に触れていく。ナレーターはもちろん、小日向文世が担当する。
オープニングは日本一深い田沢湖を一望できる、仙北市の「たざわ湖スキー場」から。冬のシーズン以外でも楽しめるよう様々な映えスポットが設けられていて、絶景やアクティビティーを満喫する。
田沢湖駅から電車に乗り込み、旅がスタート。角館では武家屋敷通りを散策し、仙北市特産の西明寺栗の中でも特に希少で大粒なブランド栗を使った、絶品スイーツを堪能する。
とある無人駅で下車すると、近くにある農産物直売所で驚きの見た目の弁当と出会う。このほか伝統工芸の技をあしらった下駄や、約半世紀にわたって愛されるユニークな菓子、秋田名物を使った珍しいおでんなども登場する。
