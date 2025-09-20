¡ÚÌ¯°Æ¡Û¥Ûー¥à¥»¥ó¥¿ー¤¬¡Ö¥ì¥¸ÂÞ¡×¤È¤·¤Æ¡ÖÍÎÁ¥´¥ßÂÞ¡×¤òÈÎÇä!?¡ÖÁ´¥¹ー¥Ñー¤ÇÉáµÚ¤µ¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡ÖÆ¬¤¤¤¤¡×¼ÂºÝ¥ì¥¸ÂÞ¤òÇã¤¦¾ì¹ç¤ËÈæ¤Ù¤Æ¤É¤ì¤À¤±¤ªÆÀ¡©
¡ÖÂå¤ï¤ê¤ËÃÏ°è¤ÎÍÎÁ¥´¥ßÂÞ¤ò¹ØÆþ¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦X¤ÎÅê¹Æ¤¬ÏÃÂê¤Ë
X¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢ÀéÍÕ¸©ÀéÍÕ»Ô¤Î¥í¥¤¥ä¥ë¥Ûー¥à¥»¥ó¥¿ー¤Ç¡¢¥ì¥¸ÂÞ¤ÎÂå¤ï¤ê¤ËÍÎÁ¥´¥ßÂÞ¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ì¥¸ÂÞ¤ÎÂå¤ï¤ê¤ËÍÎÁ¥´¥ßÂÞ¤ò¹ØÆþ¤òÂ¥¤¹Å¹Â¦¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ËÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬È¿±þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÄÌ¾ï¡¢¥Þ¥¤¥Ð¥Ã¥°¤òËº¤ì¤¿¤ê¡¢¹ØÆþ¤·¤¿¾¦ÉÊ¤¬¥Þ¥¤¥Ð¥Ã¥°¤ËÆþ¤ê¤¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¥ì¥¸ÂÞ¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¾¦ÉÊ¤ò»ý¤Áµ¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¹ØÆþ¤·¤¿¥ì¥¸ÂÞ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¸å¤Ï¡¢¥´¥ß¤È¤·¤Æ¼Î¤Æ¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Í½¤áÍÎÁ¥´¥ßÂÞ¤ò¥ì¥¸ÂÞ¤È¤·¤Æ¹ØÆþ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ç¡¢»ÈÍÑ¤·¤¿¸å¤Ë¥´¥ßÂÞ¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
¥ì¥¸ÂÞ¤ÎÂå¤ï¤ê¤ËÍÎÁ¥´¥ßÂÞ¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¡¢¥´¥ß¤È¤·¤Æ¼Î¤Æ¤é¤ì¤ë¥ì¥¸ÂÞ¤ÎÁíÎÌ¤òºï¸º¤Ç¤¤ë¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤À°ìÉô¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀéÍÕ»Ô¤ä»¥ËÚ»Ô¤Ê¤ÉÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë¼«¼£ÂÎ¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ë¥´¥ß¤Îºï¸º¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¡©
¥ì¥¸ÂÞ¤ÎÂå¤ï¤ê¤ËÍÎÁ¥´¥ßÂÞ¤òÈÎÇä¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥ì¥¸ÂÞ¤Îºï¸º¤ä»ÔÌ±¤Î´Ä¶ÊÝÁ´¤Ø¤Î°Õ¼±¤Î¸þ¾å¤Ê¤É¤Î¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥´¥ß¤Îºï¸º¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
»¥ËÚ»Ô¤Ç¤Ï¡¢ÎáÏÂ7Ç¯¤Î2·î¤«¤é3·î¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¥ì¥¸ÂÞ¤ÎÂå¤ï¤ê¤ËÍÎÁ¥´¥ßÂÞ¤òÈÎÇä¤¹¤ë¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»¥ËÚ»Ô´Ä¶¶É´Ä¶»ö¶ÈÉô½Û´Ä·¿¼Ò²ñ¿ä¿Ê²Ý¤¬¹Ô¤Ã¤¿¡Ö»ØÄê¤´¤ßÂÞ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥ì¥¸ÂÞºï¸º¤Ë´Ø¤¹¤ë¼Â¾Ú¼Â¸³¡ÊÎáÏÂ7Ç¯2～3·î¼Â»Ü¡Ë¤Î·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¤Î·ë²Ì¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥ì¥¸ÂÞ¤ÎÍøÍÑÎ¨¤Ï¡¢ÎáÏÂ6Ç¯2·î～3·î¤ÈÎáÏÂ7Ç¯2·î～3·î¤ÇÈæ³Ó¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢15.53¡ó¤«¤é14.87¡ó¤Ë¸º¾¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î·ë²Ì¤«¤é¡¢¥ì¥¸ÂÞÈÎÇä¿ô¤òÇ¯´Ö2000ËüËç¤È¤·¤¿¾ì¹ç¡¢1Ç¯´Ö¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÂ³¤±¤ë¤È¡¢Ìó85ËüËç¤Î¥ì¥¸ÂÞ¤òºï¸º¤Ç¤¤ë¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ì¥¸ÂÞ¤ÎÂå¤ï¤ê¤ËÍÎÁ¥´¥ßÂÞ¤ò¹ØÆþ¡¢ÈñÍÑ¤Ë¤É¤ì¤À¤±º¹¤¬½Ð¤ë¡©
¥ì¥¸ÂÞ¤ÎÂå¤ï¤ê¤ËÍÎÁ¥´¥ßÂÞ¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢¹ØÆþ¤¹¤ë¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÈñÍÑÌÌ¤Ç¤Ï¤É¤ì¤À¤±¤Îº¹¤¬¤¢¤ë¤Î¤«µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¥ì¥¸ÂÞ¤ò¹ØÆþ¤·¥´¥ßÂÞ¤ÏÊÌÅÓ¹ØÆþ¤¹¤ë¾ì¹ç¤È¡¢¥ì¥¸ÂÞ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¥´¥ßÂÞ¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ç»î»»¤·¤¿·ë²Ì¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥ì¥¸ÂÞ¤ò1Ëç5±ß¤Ç¹ØÆþ¤ò½µ¤Ë1²ó¡¢¥´¥ßÂÞ¤ÏÊÌÅÓ¹ØÆþ¤ò1Ç¯´ÖÂ³¤±¤ë¡Û
¥ì¥¸ÂÞ5±ß¡ß52½µ¡Ê1Ç¯´Ö¡Ë¡á260±ß¡¡
¡Ú¥ì¥¸ÂÞ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¡¢1Ëç8±ß¤Ç¥´¥ßÂÞ¤ò¹ØÆþ¤ò½µ¤Ë1²ó¡¢1Ç¯´ÖÂ³¤±¤ë¡Û
¥´¥ßÂÞ8±ß¡ß52½µ¡Ê1Ç¯´Ö¡Ë¡á416±ß¡¡
1Ç¯´Ö¤Ç¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥ì¥¸ÂÞ¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤è¤ê¡¢ÍÎÁ¥´¥ßÂÞ¤ò¹ØÆþ¤¹¤ëÊý¤¬Ìó2ÇÜ¤Î¶â³Û¤¬¤«¤«¤ê³ä¹â¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¥´¥ßÂÞ¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È·è¤·¤Æ¹â¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
´Ä¶¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤ÈÈñÍÑÌÌ¤Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¼è¤êÁÈ¤ß
¥ì¥¸ÂÞ¤ÎÂå¤ï¤ê¤ËÍÎÁ¤´¤ßÂÞ¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢¥ì¥¸ÂÞ¤Îºï¸º¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê´Ä¶¤ËÍ¥¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÈñÍÑÌÌ¤Ç¤â¡¢1Ëç¤ÎÃÍÃÊ¤ä1Ç¯´Ö¤òÄÌ¤·¤Æ·×»»¤¹¤ë¤È³ä¹â¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¤¬¡¢¥ì¥¸ÂÞ¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤·¤¿¸å¡¢¥´¥ßÂÞ¤È¤·¤Æ¤â»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È·è¤·¤Æ¹â¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
»¥ËÚ»Ô¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³·ë²Ì¤Î¥¢¥ó¥±ー¥È¤«¤é¤â¡¢¼è¤êÁÈ¤ß¤ò»Ù»ý¤¹¤ëÀ¼¤ÏÂ¿¤¯Ê¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥ì¥¸ÂÞ¤ÎÂå¤ï¤ê¤ËÍÎÁ¥´¥ßÂÞ¤òÈÎÇä¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢´Ä¶¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²È·×¤Ë¤âÍ¥¤·¤¤¼è¤êÁÈ¤ß¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
