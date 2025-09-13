湖池屋から新登場♡チーズ好き必見のご褒美パイ「生・チー」

濃厚チーズの贅沢感と、サクサク食感のパイを一度に楽しめる♡湖池屋から「生・チー メルティーチーズ」が登場しました。カマンベールチーズを使用したなめらかなフィリングを、多層パイ生地で包んだ新感覚のご褒美スイーツ。コンビニ先行発売に続き、スーパーマーケットでも手に入る注目のお菓子です。甘いものが苦手な方にも嬉しい、ちょっと大人な味わいをぜひチェックしてみて。

「生・チー メルティーチーズ」は、一口サイズで食べやすい新感覚ご褒美パイ。袋を開けた瞬間に広がるカマンベールチーズの香りと、なめらかなフィリングが特徴です。

さくさくエアリーなパイ生地と濃厚なチーズが絶妙にマッチし、食べるたびに心まで満たされる味わい♡個包装で6個入り（標準27g）なので、オフィスや自宅でのちょっとしたご褒美タイムにもぴったりです。

発売日・価格・キャンペーン情報

「生・チー メルティーチーズ」は2025年9月8日（月）に全国のコンビニ先行、10月6日（月）に全国スーパーマーケットなど一般チャネルで発売。価格はオープン価格となっています。

さらに発売を記念して、商品1ケース（12箱）が当たるキャンペーンも開催。X（旧Twitter）公式アカウントをフォロー＆リポストで応募でき、抽選で50名様にプレゼント。

Wチャンスとしてリプライ応募で、さらに10名様にも当たります♪

濃厚チーズで至福のひとときを♡

湖池屋が贈る「生・チー メルティーチーズ」は、プレミアム消費が高まる中で生まれた“自分へのご褒美”にぴったりのお菓子です。

サクサクのパイに包まれた濃厚なチーズのハーモニーは、一度食べたら忘れられない美味しさ。おしゃれなパッケージも気分を高めてくれるので、ちょっと贅沢したい日のスナックにおすすめです。

あなたもぜひ、この秋の新定番スイーツで幸せなひとときを楽しんでみて♡