9月12日 発売予定 価格： 9,460円（通常版） 13,860円（デラックス・エディション/デジタル版のみ） 16,500円（超デラックス・エディション） ※Nintendo Switch 2版は10月3日発売予定

2KとGearbox Softwareは8月19日、Nintendo Switch 2/プレイステーション 5/Xbox Series X|S/PC用シューティングRPG「ボーダーランズ4」における日本語吹替版の声優キャストを発表した。

本作は、成長要素とハクスラ型の戦利品システムを融合させた革新性で高い評価を獲得している「ボーダーランズ」シリーズの最新タイトル。重厚なストーリーも魅力の1つとなっており、日本語吹替版には新たな実力派からお馴染みの人気声優まで豪華キャストが集結し、作品世界にさらなる臨場感を吹き込んでいる。

シリーズお馴染みのキャラクターであるクラップトラップ役は「名探偵コナン」小嶋元太役などを務める髙木渉さん、本作で新たなヴォルト・ハンターとして登場するラファ役は「ヒプノシスマイク」天国獄役などを務める竹内栄治さんがCVを担当。声優陣からのコメントも到着している。

ヴォルトハンター＆頼もしい仲間

【『ボーダーランズ4』日本語吹替版キャスト発表トレーラー】【クラップトラップ：髙木渉】

代表作：「名探偵コナン」小嶋元太 役、高木刑事 役

何というコトでショウ！ワタシを黙らせる機能ガ用意されているトカ？もう信じられマセン！ワタシを黙らせるとドウいうコトにナルか、分かってるんでショウね？イイデスカ？分かってるんでショウね！

これからもずっとボーダーランズシリーズを愛し続け楽しんでいただけたら幸いです。

【ラファ：竹内栄治】

代表作：「ヒプノシスマイク」天国獄 役

ラファ役の竹内栄治です。

シナリオのぶっとんでる部分と真面目な部分の振り幅が

すごくて、台本もらって読むのが毎回楽しみでした。

僕の思うラファなりに、自由に遊びながら演じさせていただいています。

気に入っていただけたら嬉しいです。

是非一緒にヒャッハーしましょう！

【ハーロウ：近藤唯】

代表作：「アイドルマスター ミリオンライブ! 」篠宮可憐 役

魅力的なキャラクターの1人を任せていただき嬉しく思っていますし、たくさんの収録を重ねてきたので、今はいよいよお届けする時がきたんだなとわくわくしています。私自身、楽しんで収録に臨ませていただきましたので、ぜひ今作も多くの皆様に楽しんでいただけたら嬉しいです。

【アモン：藤本隆宏】

代表作：ドラマ「クジャクのダンス、誰が見た？」警視庁捜査一課係長・赤沢正 役

皆様はじめまして藤本隆宏です。 大のゲーム好きの私が、以前からの夢であった声優として参加させていただき、本当に嬉しく思っています。ボダラン4、皆様と一緒にプレイできる日を心待ちにしています！

【ヴェックス：黒木ほの香】

代表作：「アイドルマスターシャイニーカラーズ」大崎甘奈 役

長く愛される作品に関われる高揚感と、わたしでいいのか？という少しの不安を抱えながら初回収録に挑んだことを覚えております。

ヴェックスちゃんは、ダークなカッコよさに憧れてはいるものの、動物を見ると猫なで声になるし、驚いた時には可愛いリアクションをとったりと女の子らしい部分もあるのが魅力です。そんな彼女がヒャッハーするときはどうなるのか！ぜひ楽しみにしていて下さい。

