「万人ウケする♡」美人百花読者が選ぶ【好きな洋服ブランド】第1位は…？
百花レディのリアルな生態がまるごとわかる人気企画を今年も開催♪ お財布事情やお仕事などのライフスタイルから、ファッション、美容まで、100個以上のアンケート項目を集計しました。今回は、ファッション部門のランキング・前編をご紹介♪【ファッション部門】受賞商品はコレ！好きな洋服ブランドは？
1位：アプワイザー・リッシェ
2位：CELFORD
3位：ストロベリーフィールズ
「アプは万人ウケするフェミニン服の代表的ブランド♡」袖を通したときに高揚感があるブランドがランクイン。
出典: 美人百花.com
ショルダーフリルのアクセントと、フロントタックの縦ラインですらりとした印象をメイク。
ワンピース\24,200/アプワイザー・リッシェ愛用しているお呼ばれドレスのブランドは？
1位：CELFORD
2位：GRACE CONTINENTAL
3位：MERCURYDUO
百花世代はレースの繊細さが評価ポイント。「とにかく上品見えして特別な気分に」とセルフォードが今年も首位を独走。
掲載：美人百花2025年9月号「美人百花Award2025」
撮影/志田裕也 文/池野もも 再構成/美人百花.com編集部