【猫漫画】愛猫がハゲたっ!!ハゲた理由は“毛繕い”!?うちの猫様は毛繕いが下手な猫だった件【作者インタビュー】
愛猫家兼漫画家の久川はる(@hisakawa_haru)さんは、自身が飼っている白猫のミコさんを主人公に「愛されたがりの白猫ミコさん」を執筆している。今回紹介するエピソードは、野良猫だったミコさんが家猫となり、毛艶もよくモフモフになってきたころのお話である。
■毛繕いが下手な猫!?
本作「ミコさんがハゲてしまった話」は作者久川はるさんの飼い猫、ミコさんとの物語である。
ミコさんの背中の一部がハゲていることが気になっていたある日、ワクチン接種に行くと動物病院の先生も背中をみて「ちょっとハゲてますね」と一言…。皮膚や血液の検査では異常は見当たらないため、野良時代の後遺症の疑いもあったが、先生がある可能性を指摘してきた。なんと、「毛繕いが下手なんだと思います」と言われ、久川さんは「そんな猫いるんですか⁉」と絶句！「います」と即答された。結局、久川さんがブラッシングをすることになり、フワフワキャットにするという新しい目標ができた。
換毛期に気をつけてブラッシングをするようになり、効果としては「毛艶とハゲは改善されつつあるのかなと感じています。ミコさんはブラシが大好きなのでありがたいです」とのことで、ブラシとは違う方法としては「ミコさんには不評だったのですが、手袋型のブラシは好きという猫ちゃんもいるみたいですね。ほかにも柱に装着して、猫ちゃんが自分でブラッシングできるグッズなんかもあって、お互いにストレスの少ない形で猫ちゃんの毛並みの健康を保てるといいですよね」と語る久川さん。
本作を読んだ読者からも「うちの猫も毛繕いが下手くそな可能性があることに気づきました。ブラッシング頑張ります」というコメントや「体が硬くて届かない子もいますよね。そこもかわいいですよね」というコメントも寄せられていた。
あなたの飼い猫はどうだろうか？ぜひ読んでみて欲しい。
取材協力：久川はる(@hisakawa_haru)
