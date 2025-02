2月28日より開催

ゲーム内イベント「Connect hearts message」

セガは、Colorful Paletteと共同開発したAndroid/iOS用リズム&アドベンチャーゲーム「プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク(プロジェクトセカイ)」において、ゲーム内イベント「Connect hearts message」、「果てなき護るための戦いガチャ」を2月28日より開催した。

イベント「Connect hearts message」開催

開催期間:2月28日 15時 ~ 3月8日 20時59分

期間中、「Connect hearts message」では「ひとりでライブ/みんなでライブ/チャレンジライブ」をプレイすることでスコアに応じて「イベントP」と「イベントバッジ」を、「マイセカイ」では採取で消費したスタミナに応じて「イベントP」と「イベントバッジ」を獲得できる。

獲得した「イベントP」に応じて、「イベントストーリー」を解放することができるほか、イベント終了時までに獲得した「イベントP」で、「累計イベントPランキング」が決定する。

また「イベントバッジ」は、イベントで登場する新メンバーやゲーム内アイテムと交換することができる。

「Connect hearts message」新メンバー

・★3「[もっとぎゅーっと仲良し♪] 日野森志歩」

特訓前

特訓後

・★2「[とっておきのアイディア] MEIKO」

★2「[とっておきのアイディア] MEIKO」

「Connect hearts message アフターライブ」開催

イベント終了後には「バーチャルライブ」でのアフターライブとして、「Connect hearts message アフターライブ」が開催される。

「Connect hearts message アフターライブ」

・開催日時

3月8日:22時、23時

3月9日:0時~21時(各回1時間毎)

・上演時間

約11分20秒

・初回参加報酬

スタンプ「咲希:いつもありがとう!」

クリスタル×300個

「果てなき護るための戦いガチャ」開催

開催期間:2月28日 12時 ~ 3月10日 11時59分

同ガチャでは期間中、「[難航!企画会議] 天馬咲希」、「[一緒に、ありがとうを込めて] 鳳えむ」、「[よしよしノーサンキュー!] 鏡音リン」の3名が新メンバーとして登場する。

また、初めて獲得する一部の★4メンバーには「ライブ衣装」が付く。「ライブ衣装」を獲得することで、他のキャラクターが着用できる衣装を「衣装ショップ」で製作可能となる。

「果てなき護るための戦いガチャ」新メンバー

・★4「[難航!企画会議] 天馬咲希」

★4「[難航!企画会議] 天馬咲希」

ライブ衣装名:[セイントビースト・ソーサラー]

・★4「[一緒に、ありがとうを込めて] 鳳えむ」

★4「[一緒に、ありがとうを込めて] 鳳えむ」

ライブ衣装名:[ビーストマン・サマナー]

・★4「[よしよしノーサンキュー!] 鏡音リン」

★4「[よしよしノーサンキュー!] 鏡音リン」

ライブ衣装名:[ゴールドシープ・ソルジャー]

「すれすれ/天ノ弱」も新たなリズムゲーム音源を追加

「すれすれ」(作詞・作曲:すこっぷ)と「天ノ弱」(作詞・作曲:164)にアナザーボーカルver.を追加した。

それぞれ、「すれすれ」は天馬咲希(CV.礒部花凜)とMEIKOが歌唱、「天ノ弱」は鏡音レンとKAITOが歌唱する。

「余花にみとれて」オリジナル2DMV追加

「余花にみとれて」(作詞・作曲:keeno)のオリジナル2DMVをゲーム内に追加。2DMVは、「MV視聴」のメンバー確認画面や、ライブの最終確認画面より「2DMV」を選択することで楽しめる。

