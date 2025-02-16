´ä°æ»ÖËã»Ò¡õÀ¾¸¶Íý·Ã»Ò¤ÎÇËÅ·¹Ó¤ÊÍ§¾ð¡Ö»ä¤¿¤Á¤ÏÃË¤Î¼ñÌ£¤¬¤«¤Ö¤é¤Ê¤¤¡×
¡¡¾ï¼±¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤È¯¸À¤Ç¿Íµ¤¤Î¾®Àâ²È¡¦´ä°æ»ÖËã»Ò¤µ¤ó¤È¡¢¿ô¡¹¤ÎÌ¾ºî¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÌ¡²è²È¤ÎÀ¾¸¶Íý·Ã»Ò¤µ¤ó¡£Æ±¤¤Ç¯¤Î¿ÆÍ§Æ±»Î¤¬¡¢½é¤Î¶¦Ãø¤È¤Ê¤ë¡Ø¥µ¥¤¥Ð¥é»ÖËã»Ò¡¡°Í§¸ò´¹Æüµ¡Ù¡ÊÁÐÍÕ¼Ò¡Ë¤ò´©¹Ô¡ª
¡¡¤½¤ì¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢½÷¤ÎÍ§¾ð¤ò¼´¤Ë¡¢»×¤¦Â¸Ê¬¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Í§¾ð¡¢Ï·¤¤¡¢µ¤¸¯¤¤¡¢¼«Ê¬¤Îµ¡·ù¤Î¼è¤êÊý¡Ä¡Ä¡£Çú¾Ð¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤¿¤á¤Ë¤Ê¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬ËþºÜ¤Ç¤¹¤è¡ª
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂçÊªÇÐÍ¥¡¢Ê¿À®¤Î²ÎÉ±¡¢´Ú¹ñ¥¹¥¿¡¼¡Ä¡Ä´ä°æ»ÖËã»Ò¤È¤Î¹ë²Ú¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È
À¾¸¶¡¡¤â¤È¤â¤È»ä¤Ï¤æ¤«¤ê¤Á¤ã¤ó¡ÊÃæÀ¥¤æ¤«¤ê¤µ¤ó¡¢¿·Ä¬¼Ò¤ÎÌ¾Êª¼Ò°÷¡Ë¤«¤é¡¢¤è¤¯»ÖËã»Ò¤Á¤ã¤ó¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢µ¤¤¬¹ç¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤ÆÍ½´¶¤¬¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤ª¤â¤·¤í¤¤¿Í¤À¤Ê¡£Í§Ã£¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢Â¾¤Î¿Í¤ÈÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤ë¤ÈÁþ¤¿¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤¯¤é¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£
´ä°æ¡¡»ä¤â¤è¤¯Íý·Ã»Ò¤Á¤ã¤ó¤ÎÌ¡²è¤äËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤«¤é¡¢Æ±¤¸¤³¤È¤ò»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤è¡¼¡£
À¾¸¶¡¡¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ë»ÖËã»Ò¤Á¤ã¤ó¤¬ÂÎÄ´¤òÊø¤·¤ÆÅÝ¤ì¤¿¤Ã¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢Ï¢ºÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ø½µ´©Âç½°¡Ù¤Î»ïÌÌ¾å¤«¤é¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¤é¤ªÊÖ»ö¤¬Íè¤Æ¡£
´ä°æ¡¡¤½¤³¤«¤é¤ªÍ§Ã£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤À¤¤¤¿¤¤30Ç¯¤¯¤é¤¤¤«¡£Íý·Ã»Ò¤Á¤ã¤ó¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢Àè¤Ë³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢Ì¡²è²È¤È¾®Àâ²È¤Ç¿¦¼ï¤¬°ã¤¦¤«¤é¼»ÅÊ¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤é¤ó¤«¤Ã¤¿¤Î¤è¤Í¡£Æ±¤¸¾®Àâ²È¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤¤Ã¤È¥Ð¥Á¥Ð¥Á¤·¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¿¦¼ï¤¬°ã¤¦¤«¤é¤³¤½ÁÇÄ¾¤Ê´Ø·¸¤òÃÛ¤±¤¿¤È»×¤¦¤Ê¡£
¡ÖÄ«¤Þ¤Ç²¼ÉÊ¤ÊÏÃ¤¬¤Ç¤¤ë¤Ê¤ó¤ÆºÇ¹â¡ª¡×
À¾¸¶¡¡»ÖËã»Ò¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢½é¤á¤Æ²ñ¤Ã¤¿¤³¤í¤«¤é¡ÖÍý·Ã»Ò¤Á¤ã¤ó¡×¤Ã¤Æ¸Æ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¡£·ëº§¤·¤Æ»Ò¤É¤â¤ò»º¤à¤È¡¢¡»¡»¤Á¤ã¤ó¤Î¥Þ¥Þ¡¦¤ªÊì¤µ¤ó¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤¬ÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤¬²¿¤È¤Ê¤¯·ù¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡£
´ä°æ¡¡ºÇ½é¤«¤é¥¨¥íÏÃ¤Ð¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¿¤±¤É¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
À¾¸¶¡¡°Æ¤ÎÄê¡¢µ¤¤¬¹ç¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥¨¥íÏÃ¤ä¥Ð¥«ÏÃ¤¬°ì½ï¤Ë¤Ç¤¤ë¿Í¤Ê¤ó¤ÆÃ¯¤â¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÄ«¤Þ¤Ç²¼ÉÊ¤ÊÏÃ¤¬¤Ç¤¤ë¤Ê¤ó¤ÆºÇ¹â¡ª¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤è¤Í¡£
´ä°æ¡¡»ä¤ÏÆ±¤¸Ç¯¤Î½÷Í§Ã£¤¬¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤è¡£ÃÏ¸µ¤Î²¬»³¸©¤Ë¡¢£Í¤Á¤ã¤ó¤Ã¤Æ»Ò¤¬°ì¿Í¤ª¤ë¤À¤±¡£Æ±¤¤Ç¯¤ÎÍ§Ã£¤¬¤¤¤Ê¤¤¤Ã¤ÆÃ²¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¾åµþ¤·¤Æ¤«¤é¡¢Íý·Ã»Ò¤Á¤ã¤ó¤È¤æ¤«¤ê¤Á¤ã¤ó¤È¤¤¤¦¤ªÍ§Ã£¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
À¾¸¶¡¡3¿Í¤È¤âÆ±¤¤Ç¯¤Ç¡¢¥Ð¥Ä¥¤¥Á¤Ç¡¢²¼¥Í¥¿¤¬Âç¹¥¤¡£Îà¤ÏÍ§¤ò¸Æ¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡£
´ä°æ¡¡»ä¤¿¤Á¡¢³ØÀ¸»þÂå¤À¤Ã¤¿¤éÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤è¡£¤æ¤«¤ê¤Á¤ã¤ó¤ÏÍ¥ÅùÀ¸¤Ç¡¢Íý·Ã»Ò¤Á¤ã¤ó¤Ï¥ä¥ó¥¡¼¡£»ä¤ÏÀ®ÀÓ¤¬¤¤¤¤¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤Ê¸³Ø¾¯½÷¤À¤Ã¤¿¡£½Ð²ñ¤¦»þ´ü¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Í§Ã£¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡¦¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢ÀäÂÐ¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤è¤Ê¡£
À¾¸¶¡¡¤µ¤ó¤¶¤ó·ù¤Ê¤³¤È¤â·Ð¸³¤·¤Æ¤¤Æ¡¢¤ªÊ¢¤Ë»éËÃ¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥Ù¥ë¥È¤ò´¬¤»Ï¤á¤¿¤¯¤é¤¤¤Ç½Ð²ñ¤¦¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¤è¤Í¡£
¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê½Ð²ñ¤¤¤¬Ä¹¤¤ÉÕ¤¹ç¤¤¤Ë¡×
´ä°æ¡¡ÌÀ¤ë¤¤²Ö±à¤Ç½Ð²ñ¤¦¤Î¤È¡¢»À¤¤¤â´Å¤¤¤â³ú¤ßÊ¬¤±¤Æ¡¢¹ÓÇÈ¤Ë¤â¤ß¤¯¤Á¤ã¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç½Ð²ñ¤¦¤Î¤È¤Ç¤Ï°ã¤¦¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤¤Ë½Ð²ñ¤¨¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢Ä¹¤¤ÉÕ¤¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¡£
À¾¸¶¡¡Í§Ã£¤Ã¤Æ¤½¤¦´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£»ä¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î»Å»ö¤Ç»ÖËã»Ò¤Á¤ã¤ó¤È¤¤¤¦Í§Ã£¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤ë¡£¼«Ê¬¤¬´èÄ¥¤Ã¤¿¤«¤é¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤Í§Ã£¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿¤ó¤À¤Ã¤Æ¡£»ä¤¿¤Á¤ª¸ß¤¤»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤Æ¡¢Î¥º§¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤µ¡¢»Ò¤É¤â¤äÇ¯Ï·¤¤¤¿Î¾¿Æ¤ÎÏÃ¤Ê¤ó¤«¤â¤¹¤ë¤â¤ó¤Í¡£¤½¤ì¤³¤½¡¢¡ÖÀ¾¸¶Íý·Ã»Ò¤È´ä°æ»ÖËã»Ò¡£¤É¤Ã¤Á¤¬¸È¡Ê¤·¤å¤¦¤È¤á¡Ë¤À¤Ã¤¿¤é·ù¤À¤í¤¦¡×¤È¤«¤Í¡£
´ä°æ¡¡¤½¤ì¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤â·ù¤Ç¤·¤ç¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡£
À¾¸¶¡¡»ÖËã»Ò¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ï¡¢Ã¯¤Ë¤â¸À¤¨¤Ê¤¤²ÈÄí¤ÎÏÃ¤â¤Ç¤¤ë¡£¤¢¤È¡¢ÃË¤Î¼ñÌ£¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤«¤Ö¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¡¢Í§¾ð¤¬Ä¹Â³¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¡£
´ä°æ¡¡¤½¤ì¤ÏÂç¤¤¤¡ª¡¡¡ÈÃËÀ¼«¿È¡É¤ÏÂç¤¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤±¤ì¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡¢Í§¾ð¤Ë¤Ï¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬É¬Í×¡£»ä¤ÏÇº¤ß¤¬¤¢¤ë¤È¤¤Ï¡¢Íý·Ã»Ò¤Á¤ã¤ó¤È¤æ¤«¤ê¤Á¤ã¤ó¡¢ÁÐÊý¤ËÊ¹¤¯¤Î¡£¤æ¤«¤ê¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¡ÖÀ¤´Ö°ìÈÌ¤Ï¤³¤¦¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×Åª¤Ê¼Ò²ñ¿Í¤È¤·¤Æ¤Î°Õ¸«¤òÄó¼¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£Íý·Ã»Ò¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ï»×¤¤¤Ä¤«¤ó¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢¡È¿À¤ÎÌÜ¡É¤«¤é¤Î½õ¸À¤ò¤¯¤ì¤ë¡£¤½¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¨¡¨¡¤ª¼ò¤¬¿Ê¤ß¡¢¤³¤³¤Ç¤ÏºÜ¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¡È¤ª²¼ÉÊ¤ÊÏÃ¡É¤ËÃ¦Àþ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤·¤Ð¤·¤Ð¡Ä¡Ä¡£¤Ç¤â¡¢¤È¤³¤í¹½¤ï¤º¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤»¤ë´Ø·¸À¤¬¡¢Æó¿Í¤ÎÃç¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¡£À¾¸¶¤µ¤ó¤Ï¡¢¼«¤é¤ò¡Ö´ä°æ»ÖËã»Ò¤ÎÄÉ¤Ã¤«¤±¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¥Ü¥±¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹
À¾¸¶¡¡»ÖËã»Ò¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¥µ¡¼¥Ó¥¹Àº¿À¤¬¤¹¤´¤¤¤«¤é¤Í¡£¤³¤Î´Ö¤â¡¢¡Ö´ä°æ»ÖËã»Ò¤È¹Ô¤¯¥Õ¥¡¥ó¥Ä¥¢¡¼¡×¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¿¡ª
´ä°æ¡¡Íý·Ã»Ò¤Á¤ã¤ó¤Ê¤ó¤ÆÆÃÊÌ¥²¥¹¥È¥ì¥Ù¥ë¤Ê¤Î¤Ë¡¢Ëè²ó¼«Èñ¤ÇÉáÄÌ¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡£
À¾¸¶¡¡»ä¤Ï»ÖËã»Ò¤Á¤ã¤ó¤ÎÄÉ¤Ã¤«¤±¤À¤«¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¿¤¯¤µ¤ó»²²Ã¼Ô¤¬¤¤¤ë¤«¤é¡¢»ÖËã»Ò¤Á¤ã¤ó¤ÏÂçÊÑ¤Ê¤Ï¤º¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢»ÖËã»Ò¤Á¤ã¤ó¤Ï¤º¤Ã¤È¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤ë¡£µ¢¤ê¤Î¿·´´Àþ¤Ê¤ó¤«¥¯¥¿¥¯¥¿¤Ê¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢ÎÙ¤Ë¤¤¤ë»ä¤òµ¤¸¯¤Ã¤Æ¥Õ¥ë¥¹¥í¥Ã¥È¥ë¤ÇÏÃ¤¹¡£µ¤¸¯¤¤¤Î¿Í¤Ç¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
´ä°æ¡¡¼Â¤Ï»ä¤Ïº¬¤¬¾®¿´¼Ô¤Ê¤ó¤Ç¡¢µ¤¤ò»È¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ÈÍî¤ÁÃå¤«¤Ê¤¤¤ó¤è¡Ä¡Ä¡£
À¾¸¶¡¡¤¢¤È¡¢»ÖËã»Ò¤Á¤ã¤ó¤¬¥Ü¥±¤Ç¡¢»ä¤¬¥Ä¥Ã¥³¥ß¤È¤¤¤¦¥Ð¥é¥ó¥¹¤â¤¢¤ë¤Í¡£
´ä°æ¡¡¥Ü¥±Æ±»Î¤À¤ÈÏÃ¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¤â¤ó¤Ê¡£°ÊÁ°¡¢¡Ö¤â¤·»ä¤¬²¿¤«¤ä¤é¤«¤·¤Æ·ºÌ³½ê¤ËÆþ¤Ã¤¿¤é¡¢²¿¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¤Ã¤ÆÏÃ¤·¤¿¤é¡¢Íý·Ã»Ò¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¡Ö»ÖËã»Ò¤Á¤ã¤ó¤Ï·ºÌ³½ê¤ÎÃæ¤Ç¤âÀ¸¤¤ëÆ»¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤Ï¤º¡×¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Î¤è¡£
À¾¸¶¡¡Ê¸·Ý¥µ¡¼¥¯¥ë¤È¤«¤ò³«¤¤¤Æ¡¢¼õ·º¼Ô¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤È¤«¤·¤Æ¤½¤¦¤¸¤ã¤ó¡£¡Ö¤³¤³¤Î¡È¤Ò¤É¤¤ÌÜ¤ËÁø¤Ã¤¿¡É¤È¤¤¤¦¤¯¤À¤ê¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¶ñÂÎÅª¤ËÃ¶Æá¤Î²¿¤¬¤Ò¤É¤«¤Ã¤¿¤«½ñ¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤«¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤À¤â¤ó¡£
´ä°æ¡¡Íý·Ã»Ò¤Á¤ã¤ó¤«¤é¡¢¡Ö·ºÌ³½ê¤ÎÃæ¤Ç¤âÀäÂÐ¤Ë¤¦¤Þ¤¤¤³¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¤½¤ì°ÊÍè¡¢·ºÌ³½ê¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤âÀäÂÐ¤ËÂç¾æÉ×¤À¤Ã¤Æ»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤è¤Ê¡£
À¾¸¶¡¡¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢ËÜÅö¤ËÆþ¤é¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤«¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¨¡¨¡¿åµû¤Î¸ò¤ï¤ê¤È¤Ï¤³¤Î¤³¤È¡£°ìÊý¤Ç¡¢ÎÉ¤¤Í§¿Í¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤ë¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤òÈèÊÀ¤µ¤»¤ëÂ¸ºß¤È¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËÉÕ¤¹ç¤¦¤Ù¤¤«¡£Æó¿Í¤Î±ï¤ÎÀÚ¤êÊý¤È¤Ï¡©
Êª»ö¤Ï¿·¤·¤¯¤·¤Ê¤¤¤ÈËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤
À¾¸¶¡¡ÀÎÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿Èà»á¤¬¡¢»ä¤¬¤ä¤Ã¤È¤Î»×¤¤¤ÇÇã¤Ã¤¿4Ëü±ß¤â¤·¤¿¹âµéÆé¤òÇÉ¼ê¤Ë¾Ç¤¬¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¡Ö¤ï¤ê¤£¡£¤´¤á¤ó¤Ê¡×¤·¤«¸À¤ï¤Ê¤¯¤Æ¡£¤Þ¤À»È¤¨¤ë¤«¤é¡¢¤½¤Î¸å¤â¤º¤Ã¤È»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢»È¤¦¤¿¤Ó¤Ë¤º¤Ã¤È¤½¤Î¥¯¥½ÃË¤Î´é¤¬ÌÜ¤ËÉâ¤«¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤è¡£Æ±»þ¤Ë¡¢¤½¤¤¤Ä¤ÈÊÌ¤ì¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¼«Ê¬¤Ë¤âÊ¢¤¬Î©¤Ã¤Æ¡£
¡¡¤¢¤ëÆü¡¢¤ä¤Ã¤È¼Î¤Æ¤ÆÆé¤ò¿·Ä´¤·¤¿¤é¡¢Èà¤Î¤³¤È¤ò¤¹¤Ã¤«¤êËº¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤½¤Î¤È¤¤«¤é¡¢Êª»ö¤Ï¿·¤·¤¯¤·¤Ê¤¤¤ÈËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡£
´ä°æ¡¡Íý·Ã»Ò¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤ËÀÎ¤Îº¨¤ß¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¡ÊÀ¾¸¶¤µ¤ó¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤ë¹â¿Ü¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Î¡Ë¹â¿Ü¹îÌï±¡Ä¹¤«¤é»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤â¤ó¤Í¡£
À¾¸¶¡¡¡Ö°äÅÁ»Ò¤Ëº¨¤ß¤¬¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤ë¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¹â¿ÜÀèÀ¸¤Ï²Ê³Ø¤Î¿Í¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÆüÌë¿·¤·¤¤µ»½Ñ¤ò³Ð¤¨¤Æ¡¢¿·¤·¤¤¤â¤Î¤Çºþ¿·¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÀèÀ¸¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¸Å¤¤½ý¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¤½¤Î½ý¤È¤Ä¤±¤¿¿Í¤ä´Ä¶¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¤½¤Î½ý¤ò¤¤ì¤¤¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë»×¤¨¤ë¤È¡£
´ä°æ¡¡¿Í´Ö¤ÎÇ¾¤Ã¤Æ¡¢ÅÔ¹çÎÉ¤¯¤Ç¤¤Æ¤ë¤Ê¡¼¡£
À¾¸¶¡¡¤À¤«¤é¤Í¡¢¸Å¤¤¤â¤Î¤ä±ø¤¤¤â¤Î¤ò¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¼è¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢¤½¤Î¥ë¡¼¥×¤«¤éÈ´¤±½Ð¤»¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£Í§Ã£¡¢ÃË¡¢²ÈÂ²¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢¿·¤·¤¯¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡ª
´ä°æ¡¡¤½¤¦¡ª¡¡ÀÎ¤Î·ù¤Êµ²±¤¬¤è¤ß¤¬¤¨¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤Ã¤Æ¡¢»ä¤â¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãÂÎÄ´¤¬Íî¤Á¤Æ¤ë¤È¤¤Ê¤ó¤À¤è¤Ê¡£»ä¤Î¾ì¹ç¡¢º£¤ÎÉ×¤ÎÁ°¤ËÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿´Ú¹ñÃË¤Í¡£¤½¤¤¤Ä¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¤È¤¤Ï¡¢ÂÎÄ´¤¬°¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£
À¾¸¶¡¡Áþ¤«¤Ã¤¿¤ê¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë±ÇÁü¤ò¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÇÈ¿¤¹¤¦¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¡£¤Ä¤é¤¤ÌÜ¤ËÁø¤ï¤µ¤ì¤¿¸Î¿Í¤Î¤³¤È¤òÁþ¤ßÂ³¤±¤ë¤è¤ê¤Ï¡¢¤½¤³¤é¤Ø¤ó¤Î¥ä¥®¤Ë¤Ç¤âÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡ª¡¡
¡¡À¸¤¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯»×¤¤½Ð¤µ¤Ê¤¤¡£»×¤¤½Ð¤¹¤È¡¢Éé¤Î¥ë¡¼¥×¤Ë´Ù¤ë¤À¤±¡£¤½¤â¤½¤â¡¢¿Í¤È¿Í¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¹ç¤¤¤Ã¤Æ¤½¤ó¤Ê¤ËÂç»ö¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¡£
´ä°æ¡¡¤É¤ó¤Ê¤ËÃç¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¤â¡¢¿ô´ñ¤Ê¤³¤È¤ÇÊÌ¤ì¤ë¤³¤È¤À¤Ã¤Æ¤¢¤ë¡£À¸³¶¤ÎÍ§¤À¤È»×¤Ã¤¿½÷Í§Ã£¤¬¤¤¤¿¤±¤É¡¢±ï¤¬ÅÓÀÚ¤ì¤Æº£¤ÏÁ´Á³²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Ï¢Íí¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢¡Öº£¤µ¤é²¿¡©¡¡Êü¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤é¤È»×¤¦¤È¤Ê¤¡¡Ä¡Ä¤À¤«¤é¡¢¹Í¤¨¤Ê¤¤¤Î¤¬¤¤¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡£
À¾¸¶¡¡¿Í¤ÏÃ¯¤«¤Ë°¦¤µ¤ì¤¿¤¤¤·¡¢Ã¯¤«¤ò°¦¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¤½¤ó¤Ê¿Í¤Ã¤Æ¤¤¤Ä¤â¤¤¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤Þ¤º¼«Ê¬¤ò°¦¤¹¤ë¡£¼«Ê¬¤Îµ¡·ù¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¢¤²¤è¤¦¤è¡£
´ä°æ¡¡»ä¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ë°ì¿Í¤Ç¹Ô¤¯¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤è¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤¬¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¡£ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤¬¤¤¤ë¤È¡¢¡Ö¤ªÅÚ»º¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡×¤È¤«¡ÖÌóÂ«¤·¤Æ²ñ¤ï¤Ê¤¤¤È¡×¤È¤«¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤·¤¬¤é¤ß¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡£
¡¡¤À¤±¤É¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¬°ìÀÚ¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤â°ì¿Í¤À¤«¤é¡¢Æ±¹Ô¼Ô¤Ëµ¤¤ò»È¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡£¤½¤ì¤¬¼«Í³¤Ç³Ú¤·¤¯¤Æ¤Í¡£
¡Ö¿Í´Ö¤Î´ï¤ÏÌµÍý¤ËÂç¤¤¯¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡×
À¾¸¶¡¡ÃÎ¤é¤Ê¤¤Â¾¼Ô¤Î¤³¤È¤òµ¤¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤ë·ù¤Ê¿Í¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤è¤ê¤Þ¤º¡¢¼«Ê¬¤Îµ¡·ù¤ÎÄ¾¤·Êý¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤Ù¤¤À¤È»×¤¦¡£»ä¤Ï·ù¤ÊÍ½Ãû¤ò´¶¤¸¤¿¤È¤¤Ï¶Ú¥È¥ì¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤¤¤¤¥ï¥¤¥ó¤ò°û¤ó¤À¤ê¤¹¤ë¡£¤ª°å¼ÔÍÍ¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¡¢½èÊý¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿Ìô¤ò¤¢¤é¤«¤¸¤á°û¤ó¤À¤ê¤Í¡£
´ä°æ¡¡²¬»³¤Ë¤¤¤¿¤È¤¡¢¤¤¤Ä¤â¡Ö²¿¤Ë¤â¤¤¤¤¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¿ÍÀ¸¤À¤Ã¤¿¡×¤Ã¤Æ¤º¤Ã¤È¸À¤Ã¤Æ¤ëÆù¿Æ¤¬¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¤½¤ÎÅö»þ¤â¤²¤ó¤Ê¤ê¤·¤¿¤±¤É¡¢º£¤Ç¤âÊ¢Î©¤Ä¤â¤ó¤Ê¤¡¡¢»×¤¤½Ð¤¹¤È¡£
À¾¸¶¡¡¿Í´Ö¤Î´ï¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯¾®¤µ¤¯¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤Ï¤ª¤Á¤ç¤³¤°¤é¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÌµÍý¤ËÂç¤¤¯¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤ó¤À¤È»×¤¦¡£»ÖËã»Ò¤Á¤ã¤ó¤Ïµ¤¸¯¤¤¤Î¿Í¤À¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Îµ¡·ù¤Î¼è¤êÊý¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢·ë¹½¤¤¤Ä¤â¤´µ¡·ù¤À¤è¤Í¡£
´ä°æ¡¡º£Æü¤ÏÆÃ¤ËÍý·Ã»Ò¤Á¤ã¤ó¤È²ñ¤¨¤¿¤«¤é¤À¤è¡ª¡¡¤³¤ì¤«¤é¤âÃçÎÉ¤¯¤·¤Æ¤Í¡ª
´ä°æ»ÖËã»Ò¡Ê¤¤¤ï¤¤¡¦¤·¤Þ¤³¡Ë¡ü1964Ç¯¡¢²¬»³¸©À¸¤Þ¤ì¡£¡Ç86Ç¯¤Ë¥¸¥å¥Ë¥¢¾®Àâ²È¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å¡¢¡Ç99Ç¯¡¢¡Ø¤Ü¤Ã¤±¤¨¡¢¤¤ç¤¦¤Æ¤¨¡Ù¤ÇÂè6²óÆüËÜ¥Û¥é¡¼¾®ÀâÂç¾Þ¤ò¡¢2001Ç¯¤Ë¤ÏÆ±ºî¤ÇÂè13²ó»³ËÜ¼þ¸ÞÏº¾Þ¼õ¾Þ¡£¥¨¥Ã¥»¥¤¤ò´Þ¤á¡¢Ãø½ñÂ¿¿ô¡£¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¡£
À¾¸¶Íý·Ã»Ò¡Ê¤µ¤¤¤Ð¤é¡¦¤ê¤¨¤³¡Ë¡ü1964Ç¯¡¢¹âÃÎ¸©À¸¤Þ¤ì¡£ÉðÂ¢ÌîÈþ½ÑÂç³Øºß³ØÃæ¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¡Ç97Ç¯¡¢¡Ø¤Ü¤¯¤ó¤Á¡Ù¤ÇÊ¸éº½Õ½©Ì¡²è¾Þ¡¢2004Ç¯¡¢¡ØËèÆü¤«¤¢¤µ¤ó¡¡¥«¥ËÊìÊÔ¡Ù¤ÇÊ¸²½Ä£¥á¥Ç¥£¥¢·Ý½Ñº×¥Þ¥ó¥¬ÉôÌçÍ¥½¨¾Þ¡¢¡Ç11Ç¯¡¢¡ØËèÆü¤«¤¢¤µ¤ó¡Ù¤ÇÆüËÜÌ¡²è²È¶¨²ñ¾Þ»²µÄ±¡µÄÄ¹¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£Ãø½ñÂ¿¿ô¡£
ÂÐÃÌ¤·¤¿2¿Í¤Î½ñÀÒ
¡Ø¥µ¥¤¥Ð¥é»ÖËã»Ò¡¡°Í§¸ò´¹Æüµ¡Ù¡ÊÁÐÍÕ¼Ò¡¡ÀÇ¹þ¤ß1760±ß¡Ë
ÆÇÀå¥Û¥é¡¼ºî²È¡¦´ä°æ»ÖËã»Ò¡ßË½ÁöÌ¡²è²È¡¦À¾¸¶Íý·Ã»Ò¡¢½é¤Î¶¦Ãø¡ª¡¡¿È¤Î¤Þ¤ï¤ê¤Çµ¯¤¤ë¥¨¥í»ö·ï¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿ÀÖÍç¡¹¥¨¥Ã¥»¥¤¤Ë¡¢£±¥³¥ÞÌ¡²è¤ÇÅú¤¨¤ë¡¢¡È²¼ÉÊ¤Ç²¼ÉÊ¤òÀö¤¦!!¡É¡ÊbyÀ¾¸¶»á¡Ë½÷Í§Ã£¤Î¸ò´¹ÆüµÅª¥¨¥Ã¥»¥¤¡£
¼èºà¡¦¹½À®¡¿²æºÊ¹°¿ò¡¡»£±Æ¡¿»³ÅÄÃÒ³¨