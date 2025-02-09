ºÇ¾å¤â¤¬¡¢¤¦¤ÄÉÂ¤È¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤ò¸ì¤ë¡¡¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼ÈãÈ½¤Ë¶ì¤·¤ó¤À²áµî¤â¡ÖÈðëîÃæ½ý¤¬¤¹¤Ù¤Æ¿´¤Ë»É¤µ¤Ã¤Æ¡×
¡ü½Ð»º¸å¤Î¶ìÇº¤ò¾è¤ê±Û¤¨³èÆ°¤ò³èÈ¯²½
2017Ç¯8·î¤Ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦¤Ç¤ó¤ÑÁÈ.inc¤òÃ¦Âà¸å¡¢¸Ä¿Í»öÌ³½ê¤òÀßÎ©¤·¡¢¥Þ¥ë¥Á¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ëºÇ¾å¤â¤¬¡£3·î7Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ëÉñÂæ¡ØÀ»·õÅÁÀâ3 TRIALS of MANA THE STAGE¡Ù¤Ç½Ð»º¸å½é¤Î½÷Í¥¶È¤ËÄ©¤à¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï2021Ç¯¤ËÂè1»Ò¤È¤Ê¤ëÄ¹½÷¤ò½Ð»º¤·¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤È¤·¤Æ»Ò°é¤Æ¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£Ì¼¤ÎÂ¸ºß¤¬¼«¿È¤ÎÂç¤¤Ê¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¥¢¥¤¥É¥ë»þÂå¤ËÈ¯¾É¤·¤¿¤¦¤ÄÉÂ¤¬´°¼£¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î¿´¤È¤â¤¦¤Þ¤¯¸þ¤¹ç¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
ºÇ¾å¤â¤¬¡¡»£±Æ:ÃçÀ¾¥Þ¥Æ¥£¥¢¥¹
2017Ç¯¤Ë¿´¿È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¼è¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç¥°¥ë¡¼¥×¤òÃ¦Âà¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢¡Ö¤¦¤ÄÉÂ¡×¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿ºÇ¾å¡£¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë»þÂå¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¤ò¤É¤¦Âç¤¤¯¤¹¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤º¤Ã¤ÈÇº¤ß¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î¤¿¤á¤À¤±¤Ë´èÄ¥¤í¤¦¤ÈÀ¸¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç¿´¿È¤È¤â¤ËÈè¤ì²Ì¤Æ¤Æ¤¦¤ÄÉÂ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¸Â³¦¤À¤È»×¤Ã¤Æ¼¤á¤Æ¡£¼«Î§¿À·Ð¼ºÄ´¾É¤äÅ¬±þ¾ã³²¤Ê¤É¤¬°ìµ¤¤ËÍè¤¿´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
½Ð»º¸å¤Ï»º¸å¤¦¤Ä¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö½Ð»º¤·¤Æ¤«¤éPMS(·î·ÐÁ°¾É¸õ·²)¤¬È¯¾É¤·¤Æ¡¢À¸Íý¤Î1½µ´ÖÁ°¤È¤«ÀäË¾Åª¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬ËÜÅö¤Ë¤Ä¤é¤¯¤Æ¡¢¤¹¤Ù¤Æ¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤ËÂª¤¨¤¬¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢»Ò°é¤Æ¤Î¤¿¤á¤Ë»Å»ö¤«¤éÎ¥¤ì¤¶¤ë¤òÆÀ¤º¡¢Çº¤à¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö½Ð»º¤·¤Æ¤«¤éÉ½¤Ë½Ð¤ë»Å»ö¤¬¸º¤ê¡¢¤É¤ó¤É¤ó¥ª¥ï¥³¥ó¤È¤¤¤¦¤Î¤ò´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢°úÂà¤·¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£3Ç¯´Ö¤ÇSNS¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¸º¤Ã¤Æ¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¼«¿®¤¬»ý¤Æ¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤·¡¢¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤â¤É¤ó¤É¤óÍî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤¤¡£¤â¤¦É½¤Ë½Ð¤ë»Å»ö¤Ï¤ä¤á¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦½Ö´Ö¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¤À¤¬¡¢Ì¼¤¬ÊÝ°é±à¤ËÄÌ¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë»þ´Ö¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¡¢¡Ö»Å»ö¤¬µ¤Ê¬Å¾´¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ³Ú¤·¤¤¡×¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ì¼¤Î¤¿¤á¤Ë¤ª¶â¤ò²Ô¤°¤È¤¤¤¦¤³¤È¤âÂç¤¤Ê¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¡£ºòÇ¯¥¹¥¥ó¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡Ömrum's¡×(¥â¥ë¥à¥º)¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢º£Ç¯¤Ï½÷Í¥¶È¤òºÆ³«¤µ¤»¤ë¤Ê¤É¡¢³èÆ°¤ò³èÈ¯²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ûº£¤ÎºÇ¾å¤â¤¬¤Î¿·¤¿¤Ê°ìÌÌ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¤¿¤¤
¤½¤·¤Æº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖºÇ¾å¤â¤¬¤È¤¤¤¦¼«Ê¬¼«¿È¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ã¤Æ²¿¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤È¡¢¥Þ¥Þ¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤È¡¢2¤Ä¤Î¼´¤Ç»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÊúÉé¤ò½Ò¤Ù¡¢¡Ö»Ò¶¡¤ò»º¤ó¤Ç¤¤¤í¤ó¤ÊÊÑ²½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ¾å¤â¤¬ËÜÍè¤Î¶¯¤ß¤ò¤â¤¦¾¯¤·¸«¤»¤é¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡ÖºÇ¶á¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ëÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤â¤¦1²ó¤Á¤ã¤ó¤È´èÄ¥¤í¤¦¤Ã¤Æ¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬¤Þ¤¿Æþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤·¤Þ¤¹!¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯Àë¸À¡£¡Öº£Ç¯¤Î¤Ï¤¸¤á¤Ë¤ÏÃ¦Âà¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ø¤Ç¤ó¤ÑÁÈ.inc¡Ù¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥é¥¤¥Ö¤ÇÂ´¶È¼°¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï»ä¤ÎÃæ¤Ç¤È¤Æ¤âÂç¤¤Ê½ÐÍè»ö¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£2·î¤ÏÃÂÀ¸Æü¤¬¤¢¤ê¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¤ä¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¼Ì¿¿Å¸¤â³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£²¿»ö¤â¼õ¤±¿È¤Ç¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï²¿¤â»Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Ïº£¤ÎºÇ¾å¤â¤¬¤Î¿·¤¿¤Ê°ìÌÌ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤ë¡£
º£Ç¯Í½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë³èÆ°¤Ï¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤òÀ¸¤«¤·¤¿³èÆ°¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Öº£35ºÐ¤Ç¤â¤¦¾¯¤·¤Ç36ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÇ¯Îð¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤±¤ì¤É¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¶È³¦¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¿Êý¡¹¤ÈÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¤È¤¤ËË«¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡£¡Ø¥¢¡¼¥È¤Ã¤Ý¤¤¡Ù¡ØÉáÄÌ¤¸¤ã¤Ê¤¤´¶¤¬¤¹¤´¤¯¤¢¤ë¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢»ä¤Î»×¤¦À¤³¦´Ñ¤ä¤Û¤«¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤µ¤ó¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÂç»ö¤Ë¤·¤¿ºÇ¾å¤â¤¬¤òº£¸å¤¤¤í¤ó¤Ê·Á¤Ç¸«¤»¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤½¤Î·×²è¤ÎÃæ¤Ë²Î¼ê³èÆ°¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤È¤Î¤³¤È¤À¤¬¡¢¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°ÕÍß¡£
¡ÖºÇ¶á¡¢ÁÐ»ÒVTuber¤ÎFUWAMOCO¤Á¤ã¤ó¤¬¡Ø¤Ç¤ó¤ÑÁÈ.inc¶ÊÇû¤ê¡Ù¤È¤¤¤¦ÇÛ¿®¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢»ä¤¬Chara¤µ¤ó¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥½¥í¶Ê¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢»ä¤Ë¤·¤«É½¸½¤Ç¤¤Ê¤¤²Î¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡¢¤È»×¤Ã¤¿¤ê¡¢½ã¿è¤Ë¤Þ¤¿²Î¤¤¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¼Ì¿¿±¦¤ÏÍý¤Î½÷²¦¤ËÊ±¤·¤¿ºÇ¾å¤â¤¬
½÷Í¥¶È¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¡Ö»Ò°é¤Æ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤¬¹ç¤¨¤Ð¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤â¤È¤â¤È¤ª¼Çµï¤ÏÂç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÇ®¤¯¸ì¤ë¡£
½÷Í¥Éüµ¢ºî¤È¤Ê¤ë¡ØÀ»·õÅÁÀâ3 TRIALS of MANA THE STAGE¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ÈÓ·¦½ÕºÚ±é¤¸¤ë¥¢¥ó¥¸¥§¥é¤ÎÊì¤ÇËâË¡²¦¹ñ¥¢¥ë¥Æ¥Ê¤ÎÍý¤Î½÷²¦Ìò¤òÌ³¤á¤ë¡£
¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Î¤ª¼Çµï¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£¸«¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¹â¤Î»þ´Ö¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×
¡ü²áµî¤ÈÌ¤Íè¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯º£¤òÂç»ö¤Ë
¤È¤Æ¤âÀ¸¤À¸¤¤Èº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ëºÇ¾å¡£¤¦¤ÄÉÂ¤Ï´°Á´¤Ë¼£¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î¿´¤È¤¦¤Þ¤¯¸þ¤¹ç¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Î·ù¤ÊÉôÊ¬¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¤É¤¦¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«ÌÏº÷¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢°ìÈÖ¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬âÔÁÛ¤Ç¡¢âÔÁÛ¤ò¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢âÔÁÛ¥¢¥×¥ê¤ò³èÍÑ¤·¡¢ÉÔ°Â¤Ø¤ÎÂÐ½èË¡¤ä¥¹¥È¥ì¥¹¥Þ¥Í¡¼¥¸¥á¥ó¥È¤Ê¤É¤ò³Ø¤ó¤Ç¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¿Í¤Ï²áµî¤ÈÌ¤Íè¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢¸å²ù¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤ËÂÐ¤¹¤ëºá°´¶¤ä¡¢Ã¯¤«¤ËÂÐ¤¹¤ëÅÜ¤ê¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤Ø¤³¤ó¤À¤ê¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢²áµî¤Ï¼è¤êÌá¤»¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢²áµî¤Ï²áµî¤ÇÇ§¤á¤Ä¤Ä¡¢º£¤Î¼«Ê¬¤ò¹ÎÄê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ì¤Íè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢Àè¤Î¤³¤È¤Ê¤ó¤ÆÃ¯¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¤«¤é¡¢º£¤òÂç»ö¤Ë¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤À¤È¡×
¾Íè¤ò¹Í¤¨¤ÆÆÃ¤ËÇº¤ó¤À¤Î¤¬¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤ò¸øÉ½¤·ÈãÈ½¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤¿»þ¤À¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¡Ö¡Ø»Ò¶¡¤¬¤«¤ï¤¤¤½¤¦¡£ÀäÂÐÉÔ¹¬¤Ë¤Ê¤ë¡Ù¤Ã¤Æ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÃ¡¤«¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÅö»þ¤Ï¼ºÎø¤«¤é¤âÁ´¤¯Î©¤ÁÄ¾¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¤½¤ì¤Ç¤â1¿Í¤Ç»º¤ó¤Ç°é¤Æ¤ë¤ó¤À¤È´èÄ¥¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤Ä¤ï¤ê¤â¤Ò¤É¤¯¾ï¤ËÉÔ°ÂÄê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÈðëîÃæ½ý¤¬¤¹¤Ù¤Æ¿´¤Ë»É¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢»ä¤Ê¤ó¤«¤¬»º¤ó¤Ç¤¤¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¤È¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢Àº¿À¾õÂÖ¤¬¤«¤Ê¤ê°¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¤À¤¬º£¤Ï¡¢Ì¤Íè¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃ¯¤«¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢Ä·¤Í¤Î¤±¤ë¿´¤Î¶¯¤µ¤ò»ý¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¡£
¡Öº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²¿¤«¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤ÏÌ¤Íè¤¬¸«¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«?¡Ù¤Ã¤Æ¡£Ã¯¤Ë¤âÌ¤Íè¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤½¤³¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔ°Â¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤â»ÅÊý¤Ê¤¤¤Ê¤È¡£º£¤¹¤Ù¤¤³¤È¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¡Ö´°Á´¤Ë¹îÉþ¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤¦¤Þ¤¯¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¢£ºÇ¾å¤â¤¬
1989Ç¯2·î25ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£2011Ç¯¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¤Ç¤ó¤ÑÁÈ.inc¡×¤Ë²ÃÆþ¤··ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2017Ç¯8·î¤Ë¥°¥ë¡¼¥×Ã¦Âà¸å¡¢¸Ä¿Í»öÌ³½ê¤òÀßÎ©¡£¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡¢¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¶È¤Ê¤É¥Þ¥ë¥Á¤Ë³èÆ°¤·¡¢2024Ç¯¤Ë¥¹¥¥ó¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡Ömrum's¡×(¥â¥ë¥à¥º)¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¡£2021Ç¯¤ËÂè1»Ò¤È¤Ê¤ëÄ¹½÷¤ò½Ð»º¤·¡¢°é»ù¤Ë¤âÊ³Æ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡ØÀ»·õÅÁÀâ3 TRIALS of MANA THE STAGE¡Ù
3·î7Æü¡Á16Æü¤ËÅìµþ¡¦¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó·à¾ì¡¢4·î4Æü¡Á6Æü¤ËÂçºå¡¦COOL JAPAN PARK OSAKA TT¥Û¡¼¥ë¤Ë¤ÆÁ´17¸ø±é¤òÍ½Äê¡£¥Á¥±¥Ã¥È°ìÈÌÈ¯ÇäÃæ¡£
2017Ç¯8·î¤Ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦¤Ç¤ó¤ÑÁÈ.inc¤òÃ¦Âà¸å¡¢¸Ä¿Í»öÌ³½ê¤òÀßÎ©¤·¡¢¥Þ¥ë¥Á¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ëºÇ¾å¤â¤¬¡£3·î7Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ëÉñÂæ¡ØÀ»·õÅÁÀâ3 TRIALS of MANA THE STAGE¡Ù¤Ç½Ð»º¸å½é¤Î½÷Í¥¶È¤ËÄ©¤à¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï2021Ç¯¤ËÂè1»Ò¤È¤Ê¤ëÄ¹½÷¤ò½Ð»º¤·¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤È¤·¤Æ»Ò°é¤Æ¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£Ì¼¤ÎÂ¸ºß¤¬¼«¿È¤ÎÂç¤¤Ê¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¥¢¥¤¥É¥ë»þÂå¤ËÈ¯¾É¤·¤¿¤¦¤ÄÉÂ¤¬´°¼£¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î¿´¤È¤â¤¦¤Þ¤¯¸þ¤¹ç¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
2017Ç¯¤Ë¿´¿È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¼è¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç¥°¥ë¡¼¥×¤òÃ¦Âà¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢¡Ö¤¦¤ÄÉÂ¡×¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿ºÇ¾å¡£¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë»þÂå¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¤ò¤É¤¦Âç¤¤¯¤¹¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤º¤Ã¤ÈÇº¤ß¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î¤¿¤á¤À¤±¤Ë´èÄ¥¤í¤¦¤ÈÀ¸¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç¿´¿È¤È¤â¤ËÈè¤ì²Ì¤Æ¤Æ¤¦¤ÄÉÂ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¸Â³¦¤À¤È»×¤Ã¤Æ¼¤á¤Æ¡£¼«Î§¿À·Ð¼ºÄ´¾É¤äÅ¬±þ¾ã³²¤Ê¤É¤¬°ìµ¤¤ËÍè¤¿´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
½Ð»º¸å¤Ï»º¸å¤¦¤Ä¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö½Ð»º¤·¤Æ¤«¤éPMS(·î·ÐÁ°¾É¸õ·²)¤¬È¯¾É¤·¤Æ¡¢À¸Íý¤Î1½µ´ÖÁ°¤È¤«ÀäË¾Åª¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬ËÜÅö¤Ë¤Ä¤é¤¯¤Æ¡¢¤¹¤Ù¤Æ¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤ËÂª¤¨¤¬¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢»Ò°é¤Æ¤Î¤¿¤á¤Ë»Å»ö¤«¤éÎ¥¤ì¤¶¤ë¤òÆÀ¤º¡¢Çº¤à¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö½Ð»º¤·¤Æ¤«¤éÉ½¤Ë½Ð¤ë»Å»ö¤¬¸º¤ê¡¢¤É¤ó¤É¤ó¥ª¥ï¥³¥ó¤È¤¤¤¦¤Î¤ò´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢°úÂà¤·¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£3Ç¯´Ö¤ÇSNS¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¸º¤Ã¤Æ¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¼«¿®¤¬»ý¤Æ¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤·¡¢¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤â¤É¤ó¤É¤óÍî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤¤¡£¤â¤¦É½¤Ë½Ð¤ë»Å»ö¤Ï¤ä¤á¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦½Ö´Ö¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¤À¤¬¡¢Ì¼¤¬ÊÝ°é±à¤ËÄÌ¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë»þ´Ö¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¡¢¡Ö»Å»ö¤¬µ¤Ê¬Å¾´¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ³Ú¤·¤¤¡×¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ì¼¤Î¤¿¤á¤Ë¤ª¶â¤ò²Ô¤°¤È¤¤¤¦¤³¤È¤âÂç¤¤Ê¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¡£ºòÇ¯¥¹¥¥ó¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡Ömrum's¡×(¥â¥ë¥à¥º)¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢º£Ç¯¤Ï½÷Í¥¶È¤òºÆ³«¤µ¤»¤ë¤Ê¤É¡¢³èÆ°¤ò³èÈ¯²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ûº£¤ÎºÇ¾å¤â¤¬¤Î¿·¤¿¤Ê°ìÌÌ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¤¿¤¤
¤½¤·¤Æº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖºÇ¾å¤â¤¬¤È¤¤¤¦¼«Ê¬¼«¿È¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ã¤Æ²¿¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤È¡¢¥Þ¥Þ¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤È¡¢2¤Ä¤Î¼´¤Ç»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÊúÉé¤ò½Ò¤Ù¡¢¡Ö»Ò¶¡¤ò»º¤ó¤Ç¤¤¤í¤ó¤ÊÊÑ²½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ¾å¤â¤¬ËÜÍè¤Î¶¯¤ß¤ò¤â¤¦¾¯¤·¸«¤»¤é¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡ÖºÇ¶á¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ëÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤â¤¦1²ó¤Á¤ã¤ó¤È´èÄ¥¤í¤¦¤Ã¤Æ¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬¤Þ¤¿Æþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤·¤Þ¤¹!¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯Àë¸À¡£¡Öº£Ç¯¤Î¤Ï¤¸¤á¤Ë¤ÏÃ¦Âà¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ø¤Ç¤ó¤ÑÁÈ.inc¡Ù¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥é¥¤¥Ö¤ÇÂ´¶È¼°¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï»ä¤ÎÃæ¤Ç¤È¤Æ¤âÂç¤¤Ê½ÐÍè»ö¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£2·î¤ÏÃÂÀ¸Æü¤¬¤¢¤ê¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¤ä¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¼Ì¿¿Å¸¤â³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£²¿»ö¤â¼õ¤±¿È¤Ç¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï²¿¤â»Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Ïº£¤ÎºÇ¾å¤â¤¬¤Î¿·¤¿¤Ê°ìÌÌ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤ë¡£
º£Ç¯Í½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë³èÆ°¤Ï¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤òÀ¸¤«¤·¤¿³èÆ°¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Öº£35ºÐ¤Ç¤â¤¦¾¯¤·¤Ç36ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÇ¯Îð¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤±¤ì¤É¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¶È³¦¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¿Êý¡¹¤ÈÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¤È¤¤ËË«¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡£¡Ø¥¢¡¼¥È¤Ã¤Ý¤¤¡Ù¡ØÉáÄÌ¤¸¤ã¤Ê¤¤´¶¤¬¤¹¤´¤¯¤¢¤ë¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢»ä¤Î»×¤¦À¤³¦´Ñ¤ä¤Û¤«¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤µ¤ó¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÂç»ö¤Ë¤·¤¿ºÇ¾å¤â¤¬¤òº£¸å¤¤¤í¤ó¤Ê·Á¤Ç¸«¤»¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤½¤Î·×²è¤ÎÃæ¤Ë²Î¼ê³èÆ°¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤È¤Î¤³¤È¤À¤¬¡¢¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°ÕÍß¡£
¡ÖºÇ¶á¡¢ÁÐ»ÒVTuber¤ÎFUWAMOCO¤Á¤ã¤ó¤¬¡Ø¤Ç¤ó¤ÑÁÈ.inc¶ÊÇû¤ê¡Ù¤È¤¤¤¦ÇÛ¿®¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢»ä¤¬Chara¤µ¤ó¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥½¥í¶Ê¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢»ä¤Ë¤·¤«É½¸½¤Ç¤¤Ê¤¤²Î¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡¢¤È»×¤Ã¤¿¤ê¡¢½ã¿è¤Ë¤Þ¤¿²Î¤¤¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¼Ì¿¿±¦¤ÏÍý¤Î½÷²¦¤ËÊ±¤·¤¿ºÇ¾å¤â¤¬
½÷Í¥¶È¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¡Ö»Ò°é¤Æ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤¬¹ç¤¨¤Ð¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤â¤È¤â¤È¤ª¼Çµï¤ÏÂç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÇ®¤¯¸ì¤ë¡£
½÷Í¥Éüµ¢ºî¤È¤Ê¤ë¡ØÀ»·õÅÁÀâ3 TRIALS of MANA THE STAGE¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ÈÓ·¦½ÕºÚ±é¤¸¤ë¥¢¥ó¥¸¥§¥é¤ÎÊì¤ÇËâË¡²¦¹ñ¥¢¥ë¥Æ¥Ê¤ÎÍý¤Î½÷²¦Ìò¤òÌ³¤á¤ë¡£
¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Î¤ª¼Çµï¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£¸«¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¹â¤Î»þ´Ö¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×
¡ü²áµî¤ÈÌ¤Íè¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯º£¤òÂç»ö¤Ë
¤È¤Æ¤âÀ¸¤À¸¤¤Èº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ëºÇ¾å¡£¤¦¤ÄÉÂ¤Ï´°Á´¤Ë¼£¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î¿´¤È¤¦¤Þ¤¯¸þ¤¹ç¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Î·ù¤ÊÉôÊ¬¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¤É¤¦¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«ÌÏº÷¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢°ìÈÖ¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬âÔÁÛ¤Ç¡¢âÔÁÛ¤ò¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢âÔÁÛ¥¢¥×¥ê¤ò³èÍÑ¤·¡¢ÉÔ°Â¤Ø¤ÎÂÐ½èË¡¤ä¥¹¥È¥ì¥¹¥Þ¥Í¡¼¥¸¥á¥ó¥È¤Ê¤É¤ò³Ø¤ó¤Ç¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¿Í¤Ï²áµî¤ÈÌ¤Íè¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢¸å²ù¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤ËÂÐ¤¹¤ëºá°´¶¤ä¡¢Ã¯¤«¤ËÂÐ¤¹¤ëÅÜ¤ê¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤Ø¤³¤ó¤À¤ê¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢²áµî¤Ï¼è¤êÌá¤»¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢²áµî¤Ï²áµî¤ÇÇ§¤á¤Ä¤Ä¡¢º£¤Î¼«Ê¬¤ò¹ÎÄê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ì¤Íè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢Àè¤Î¤³¤È¤Ê¤ó¤ÆÃ¯¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¤«¤é¡¢º£¤òÂç»ö¤Ë¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤À¤È¡×
¾Íè¤ò¹Í¤¨¤ÆÆÃ¤ËÇº¤ó¤À¤Î¤¬¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤ò¸øÉ½¤·ÈãÈ½¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤¿»þ¤À¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¡Ö¡Ø»Ò¶¡¤¬¤«¤ï¤¤¤½¤¦¡£ÀäÂÐÉÔ¹¬¤Ë¤Ê¤ë¡Ù¤Ã¤Æ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÃ¡¤«¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÅö»þ¤Ï¼ºÎø¤«¤é¤âÁ´¤¯Î©¤ÁÄ¾¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¤½¤ì¤Ç¤â1¿Í¤Ç»º¤ó¤Ç°é¤Æ¤ë¤ó¤À¤È´èÄ¥¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤Ä¤ï¤ê¤â¤Ò¤É¤¯¾ï¤ËÉÔ°ÂÄê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÈðëîÃæ½ý¤¬¤¹¤Ù¤Æ¿´¤Ë»É¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢»ä¤Ê¤ó¤«¤¬»º¤ó¤Ç¤¤¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¤È¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢Àº¿À¾õÂÖ¤¬¤«¤Ê¤ê°¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¤À¤¬º£¤Ï¡¢Ì¤Íè¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃ¯¤«¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢Ä·¤Í¤Î¤±¤ë¿´¤Î¶¯¤µ¤ò»ý¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¡£
¡Öº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²¿¤«¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤ÏÌ¤Íè¤¬¸«¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«?¡Ù¤Ã¤Æ¡£Ã¯¤Ë¤âÌ¤Íè¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤½¤³¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔ°Â¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤â»ÅÊý¤Ê¤¤¤Ê¤È¡£º£¤¹¤Ù¤¤³¤È¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¡Ö´°Á´¤Ë¹îÉþ¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤¦¤Þ¤¯¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¢£ºÇ¾å¤â¤¬
1989Ç¯2·î25ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£2011Ç¯¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¤Ç¤ó¤ÑÁÈ.inc¡×¤Ë²ÃÆþ¤··ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2017Ç¯8·î¤Ë¥°¥ë¡¼¥×Ã¦Âà¸å¡¢¸Ä¿Í»öÌ³½ê¤òÀßÎ©¡£¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡¢¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¶È¤Ê¤É¥Þ¥ë¥Á¤Ë³èÆ°¤·¡¢2024Ç¯¤Ë¥¹¥¥ó¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡Ömrum's¡×(¥â¥ë¥à¥º)¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¡£2021Ç¯¤ËÂè1»Ò¤È¤Ê¤ëÄ¹½÷¤ò½Ð»º¤·¡¢°é»ù¤Ë¤âÊ³Æ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡ØÀ»·õÅÁÀâ3 TRIALS of MANA THE STAGE¡Ù
3·î7Æü¡Á16Æü¤ËÅìµþ¡¦¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó·à¾ì¡¢4·î4Æü¡Á6Æü¤ËÂçºå¡¦COOL JAPAN PARK OSAKA TT¥Û¡¼¥ë¤Ë¤ÆÁ´17¸ø±é¤òÍ½Äê¡£¥Á¥±¥Ã¥È°ìÈÌÈ¯ÇäÃæ¡£