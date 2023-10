米ニューヨーク市警察(NYPD)が日本時間19日、高架交差路の上から飛び降りようとする男性を説得した警官のボディカメラの映像をX(Twitter)に公開した。2人の警官は約40分をかけ、男性に「人生は美しい」「どうか諦めないでくれ」と必死に語りかけており、動画は人々に感動を届けて拡散中だ。米ニュースメディア『New York Post』などが伝えた。

ニューヨーク州ニューヨークのマンハッタンビルで今月5日、NYPDのカール・ファイエット警官(Carl Fayette)とエリオドロ・マータ警官(Eleodoro Mata)の2人が、高架交差路から飛び降りようとする男性の説得にあたった。

このたび公開された映像によると、男性は高架交差路沿いに設置された防護柵を乗り越え、サンダル履きで10センチほどのコンクリートの上に立ち、両手で欄干を持つことでかろうじて身体を支えているのが見て取れる。

2人の警官の説得は、NYPDの緊急出動部隊(ESU)が男性の安全を確保するまで約40分にも及んだそうで、動画では、ファイエット警官が男性の後ろ姿を見ながらこう語りかけている。

「俺だって同じような経験がある。そんなことしたって何の価値もないよ…。男同士だし、気持ちは分かるよ、ブラザー。」

「それに解決策はあるさ。この状態から抜け出す解決策がね。NYPDは君を手助けできる…。」

「君はいい奴だと信じている。君はいい奴だ。だから約束するよ。ブラザー、約束する。私たちは君を助けるためならどんなことだって全力でやるさ。お願いだから私の話を聞いてくれ。」

ファイエット警官はその後も、「どんなことをしてでも助けるから…」と続けるが、男性は両手を後ろに伸ばして欄干を持ち、下を見つめて身体を前後に揺らし始める。

そして同警官が「君のことを大切に思っている。君の人生のこともね」と続ける一方で、ESUのメンバーが男性の両端からゆっくりと近づいていくのが分かる。

するとマータ警官も相棒のファイエット警官に続くように、次のように語った。

「我々に手伝わせてくれ。君のためにできることはたくさんある。我々は君のためにここにいるんだから。みんなが君のためにここにいるんだよ。カールが何度も言っているように、君はもっと強いはずだ。我々の助けがあれば乗り越えられる。こっちに戻っておいでよ。ブラザー、戻っておいで!」

ところが男性は、思いつめたように膝を曲げて前屈みになっており、ファイエット警官が畳みかけるようにこう続けた。

「君はもっと強いはず。僕らにチャンスをくれないか。ブラザー、君が好きなんだ。ブラザー、君のことが大切なんだよ。ブラザー、僕に任せて頼ってくれよ、ブラザー。君は僕の友達だと約束する。君と一緒に闘うことも約束する。必要なことがあれば尽力することも約束する。君が好きだからな。ブラザー、私の話を聞いてくれ。分かったかい、ブラザー。」

それでも男性は膝を大きく曲げ、これまでにないほどの前屈姿勢で下を見つめ始め、ファイエット警官が「人生は美しい。太陽は美しい。君だって美しい。どうか諦めないでくれ、ブラザー…」と声を大にして訴える。

そうしてファイエット警官の説得が続く中、ESUのメンバーが両端から男性を抱えることに成功し、ギリギリのところで安全を確保した。

一方でファイエット警官は緊張の糸が切れたのか、こみ上げる感情を抑えることができず、近くの警察車両のそばまで行くとその場で泣き崩れた。そんなファイエット警官のそばには別の2人の警官が駆け寄って慰め、「素晴らしい仕事をしたよ」と肩を叩いた。

なお『NYPD26分署』は今月12日、X(Twitter)に2人の警官の写真を公開し、男性への心のこもった対応を絶賛した。そして動画を見た人々の多くが、2人の警官を「真のヒーロー」「心にグッときた」「これぞ、警察官としてあるべき姿」と称え、テックインサイト編集部からも2人の警官の今後の益々の活躍を願うメッセージを届けている。

ちなみに中国では2021年、消防隊員がビルの10階から飛び降りようとした少女を1杯のホットミルクティーで救い、話題となっていた。

