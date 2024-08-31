ダチョウ肉を使った「オーストリッチ丼(スープ添え)」が2024年8月28日(水)から吉野家の一部店舗限定で売られています。オーストリッチ丼にはダチョウのモモ肉とヒレ肉がたっぷりのっているとのこと。一体どんな味がするのか非常に気になるので、吉野家に行って食べてきました。オーストリッチ丼（スープ添え） | 吉野家公式ホームページhttps://www.yoshinoya.com/menu/cc/ostrich_don/オーストリッチ丼(スープ添え)は吉野家の約40