人気ライトノベル『涼宮ハルヒ』シリーズの最新刊『涼宮ハルヒの劇場』（角川スニーカー文庫）が、2024年11月29日に全世界同時発売されることが決定した。また、角川文庫版の『涼宮ハルヒの直観』も11月25日に発売される。【画像】みくるの衣装が激変！公開された『涼宮ハルヒの劇場』新イラスト『涼宮ハルヒの劇場』の物語は、ファンタジー篇、ギャラクシー篇に続く続編となり、大幅完全書き下ろしで、時と世界を駆け巡る冒険