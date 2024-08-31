中国の旅客機内で泣き止まない女児を機内トイレに閉じ込める動画が物議を呼んだ/AFP/Getty Images/File（ＣＮＮ）中国・吉祥航空が運航する旅客機の中で、乗客２人が泣きやまない幼児を機内トイレに閉じ込める動画が拡散し、ユーザーから怒りの声が上がっている。幼児は２人の肉親ではなく、見ず知らずの他人の孫だったという。ネット上では公共の場で騒ぐ子どもにどう対処するかについて議論が過熱している。当該の事案は今週、中