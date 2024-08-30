商品開発においてネーミングは大切だ。ファミリーレストラン『ジョナサン』の『プリンノセターノ』（税込549円）は、徹夜で知恵を絞ったコピーライターが「もうこれでいいや！」とやけを起こして提出したかのような、脱力感あふれる名前が注目を集めてヒット商品となっている。何にプリンを乗せたのか、どのような味なのか、その正体をレポートしよう。商品開発においてネーミングは大切だ。ファミリーレストラン『ジョナサン』の