「まさか私が不倫なんてするわけないじゃん！」と思っていても、不倫相手になってしまう女性がいます。それは、悪質な遊び人にそうとは知らずに引っかかってしまったから。最初はフリーだと言っていたのに、本気で好きになったときに既婚者であったことを明かされたら……なかなか関係を断つことができない人もいるものです。この記事では、そんな注意すべき男性の特徴をご紹介します。女性慣れしている本来、男性はそこまで女性慣