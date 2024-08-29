日本最大の人口を有し、人々の生活を支える鉄道の路線が至る所に張り巡らされている東京都。数ある駅の中には、何と読むのか分からない名前の駅も多いですよね。そこで今回は、読めたらすごいと思う東京の難読駅名はどれなのかについてアンケートを行い、ランキングにしてみました。3位芦花公園駅2位九品仏駅1位？？？⇒全てのランキング結果を見たい方はこちら！3位は「芦花公園駅」！1913年に「上高井戸駅」の名称で開業し