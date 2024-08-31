中国で、川に飛び込んだ少女を救おうとした警察官が溺死した。少女は無事に救出されたが、「助けてなんて頼んでいない」と不満を漏らしており、ネット上では少女に対して非難の声があがった。中国のニュースメディア『手机网易网』などが伝えている。【この記事の動画を見る】中国の広西チワン族自治区河池市にある大化ヤオ族自治県の警察官、リー・シェイさん（李燮、39）が現地時間23日の午後11時50分頃、川に飛び込んだ少女（16