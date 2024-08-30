「8月21日のお昼過ぎ、都内の公園で浅香航大さんを見かけました。ドラマのロケだったみたいで、真夏日ですごく暑かったのに、スーツ姿で電話をかけるシーンを撮影していました。手ぬぐいを首に巻くほど汗だくで、休憩中は自分でハンディ扇風機を持って涼んでいましたね」（目撃した女性）【写真】猛暑ロケでハンディ型扇風機で涼み、電子タバコで休憩する浅香航大休憩中の浅香は電子タバコを片手に、リラックスした様子でスタッ