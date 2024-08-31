全部知ってる？ 「2」「L」「B」の意味とは？AT車のシフトには一般的な「P（パーキング）」「D（ドライブ）」｢N（ニュートラル）｣のほか、「2」「L」「B」といった特殊なモードがあります。これらにはどのような意味があり、いつ使用するものなのでしょうか。全部分かる？ AT車のシフトにある「2」「L」「B」の意味とは？現在、日本国内の自動車市場ではほぼ全ての車両にAT車がラインナップされており、運転免許もAT限定の