「ク・ハラ法」が国会法制司法委員会を通過した。KARAのク・ハラさんが亡くなって5年、彼女の実兄が立法を訴えてから4年半が経過しての結実だ。【写真】KARAは一体どこで何をしているのか27日、国会法制司法委員会は全体会議を開いて「ク・ハラ法」を議決。先立って与野党の法制司法委員の合意の下で法案制度小委員会を通過したのに続き、午後の全体会議で法案を上程および処理した。ク・ハラさん「ク・ハラ法」とは、養育義務を怠