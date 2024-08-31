完全栄養食は、本当に健康によいのか。管理栄養士の成田崇信さんは「現時点では完全栄養食ばかりを摂取すると、口や消化器などの機能が衰える、エネルギーが不足するなどして健康上の問題が起こるかもしれない。活用の仕方を工夫してほしい」という――。写真＝iStock.com／Marko Jan※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Marko Jan■「完全栄養食」はどういうものか私たちに必要な栄養がバランスよく配合されているという「