ロンドン時事】英首相官邸で「内閣ネズミ捕獲長」を務める人気猫のラリーを巡り、官邸が他界した際の発表の段取りを検討していることが明らかになった。英紙タイムズが３０日までに報じた。ラリーは１７歳で、人間では８５歳程度に相当する。今も元気だが、政府関係者の間でラリーの健康状態がたびたび話題になっているという。同紙によれば、訃報の広報文などが作成されているほか、公開する写真が官邸の電子システム内に