【AFP＝時事】ウクライナウォロディミル・ゼレンスキー（Volodymyr Zelensky）大統領は30日、空軍のミコラ・オレシチュク（Mykola Oleshchuk）司令官を解任した。ウクライナは29日、西側に供与された米国製のF16戦闘機1機が防空任務中に墜落し、パイロットが死亡したと発表していた。ゼレンスキー氏はビデオ演説で、軍指導部を強化するために「空軍司令官の交代を決めた」と述べるにとどめた。大統領府はこれに先立ち、オレ