芸能人、有名人の“舌禍”騒動が続いている。和田アキ子（74）の“トド”発言もその一つだ。和田は自身がMCを務める『アッコにおまかせ！』（TBS系）で、パリオリンピックの「やり投げ女子」で金メダルを獲得した北口榛花選手（26）が寝そべりながらカステラを頬張る姿を見て、「トドみたい、横たわってるのが。かわいいな〜」と発言。ＳＮＳなどで批判する声が多数あがり、大炎上した。それを受けて、和田は８月18日に放送された