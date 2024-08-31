お笑いタレントの狩野英孝さんは、2024年8月28日に自身のYouTubeチャンネル「狩野英孝【公式チャンネル】EIKO!GO!!」を更新。コンビニで最も美味しいカレーパンを決める動画を公開しました。3社の中から選ばれた、ベストオブカレーパンとは......！？1位はあのロケ弁でおなじみの名店に激似？ 狩野さんが実食したのは、ローソンセブン-イレブンファミリーマートから登場している計5種類。悩みながらも1位に選んだのは、ファミ