JR東日本は今年5月、「みどりの窓口」の削減計画を凍結すると発表した。都心の主要駅から窓口がなくなった結果混乱が起きたためだが、何が問題だったのか。鉄道ジャーナリストの枝久保達也さんは「『えきねっと』の使いにくさが指摘されているが、原因はそれだけではない」という――。※本稿は、枝久保達也『JR東日本脱・鉄道の成長戦略』（KAWADE夢新書）の一部を再編集したものです。水郡線・常陸太田駅旧改札口の「みどりの