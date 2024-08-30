カルビーは9月2日、北海道限定のポテトチップス「じゃがいも道 ほたてと昆布の旨しお味」を発売する。想定価格は税込160円前後。北海道内のスーパーマーケットドラッグストア、一部のコンビニエンスストアなどで取り扱う。2025年5月末終売予定。「じゃがいも道」は、2022年10月に誕生した“道民のためのポテトチップス”。カルビーがこれまでの北海道との深いつながりに感謝を込めて開発した商品。北海道産じゃがいものみを使い