お母さんが一つひとつ愛情を込めて作るおにぎり専門店は、お昼の2時間で100個近く売れるほどの大盛況です。そんな人気店にも全国的なコメ不足が影響を与えていました。■長男の提案で開店「挑戦が好き」ふっくらと炊きあがったごはんを、ふんわり丸く握ったおにぎり。東京・府中市のおにぎり専門店「まんまるおにぎり」の看板商品です。新潟県産のコシヒカリを使ったおにぎりは、およそ180グラムとボリューミー。ごはんの中