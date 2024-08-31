読者の皆様、相談支援事業所をご存知でしょうか？相談支援事業所とは、都道府県や市町村が指定した無料相談所で、幅広い障がいの相談や必要なら障がい福祉サービスにつなぐお手伝いをします。その他、障がい世帯から派生するケアラー、ひきこもり、生活困窮など複合的な課題の相談や解決に応じるいわば介護・福祉の総合窓口。今回は、筆者が勤務する「大阪市旭区相談支援事業所Kaveri」に届いた問題の事例をご紹介します。小学生