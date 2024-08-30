今回ご紹介するのは、Instagramアカウント「roy.n430」に投稿された1本の動画です。動画は1万1000回以上も再生され、「大御所で草」「犬のフリした人ですよね？」「お父さんの肩揉んでるみたい」など、多くのコメントが寄せられ話題になっています。 【動画：女の子が『大型犬の肩もみ』をした結果…オッサンにしか見えない『まさかの光景』】 大御所のような大型犬の姿に爆笑 驚きの姿を撮影されてしまったのは、ゴール