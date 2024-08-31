朝倉未来が大阪の街で路上喫煙をしていた「スキンヘッド＋全身刺青」の威圧感ある男性に遭遇。「注意やってたら目に入ったんで…」と臆することなく踏み込んでいく様子に「路上の伝説が路上に帰って来た」「相変わらずカッコええ」「こういうのを待ってたよ」などファンが騒然となった。【映像】朝倉未来、スキンヘッド彫師に衝撃遭遇30日、朝倉未来のYouTubeチャンネル最新回が更新。「大阪で路上喫煙注意してみた」と題して