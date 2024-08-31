Togetterオリジナル編集部のふ凡社です。2023年の夏、私の故郷・大分県の小学校で出される夏休みの宿題『夏の友』をやってみる、という企画を行った。きっかけは、「大分県の『夏の友』が親御さんにとってはちょっと負担が大きい」という話がX（Twitter）で拡散されたこと。 【記事】大分県の小学生向け課題『夏の友』が大変って本当？大人がガチで取り組んでみた 私は大分県民ながら『夏の友』の存在を知らなかった