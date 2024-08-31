8月も残すところあとわずか。プロ野球もいよいよ終盤戦に突入している。クライマックスシリーズに向けた順位争いが激化する中、とある選手の変貌っぷりに注目が集まっているのをご存知だろうか。【写真】どの角度から見てもイケメン、ファンも驚く清宮幸太郎の現在まるでモデルのような清宮幸太郎ヘアスタイリスト・三浦健有さんのInstagramで「癖毛を活かして汗かいて帽子とった時に動きが出る様に、そして帽子を被った時に襟