札幌市は28日、退職した職員などの名前を使って職員数を水増しし、約6千万円の給付金を不正受給したとして、保育園運営会社の「中和興産」（札幌市）に対して、返還を請求したことを明らかにした。市によると、外部からの情報提供をもとに、3月から調査を開始。申請書類と実態が異なっていたため、経営者側に説明を求めたが、反証はなく、不正受給と認定したという。不正受給分（約6600万円）に加えて、事前に給付を受けていた