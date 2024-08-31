「本当ならこの取材もビール飲みながら受けたいんだけどね」【写真】闘病中に書き始めた日記には当時の驚きや苦しみがびっしりと…。闘病を経て体重にも変動があったという見栄晴さん 今年1月にステージ4の下咽頭がんが発覚した見栄晴さん（57）は、そう言いながらアイスティーを片手に3時間半、病気の一部始終を鮮明にお話ししてくれた。 ステージ4の咽頭がんは5年生存率が50％以下と言われ、「末期がん」に分類され