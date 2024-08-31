銀行で従業員が死亡していることに誰も気付きませんでした。死亡したのは、アメリカアリゾナ州にある大手銀行「ウェルズ・ファーゴ」の事務所に勤めるデニス・プリュドムさん（60）です。20日、パーティションで周りを仕切られた自分の机に伏したまま亡くなっているのを同僚が発見しました。プリュドムさんは16日に出勤した後、退勤した様子がなく、発見されるまで4日近くかかりました。事件性はないとみられています