【AFP＝時事】南アフリカで30日、黒人女性2人を殺害して遺体をブタに食べさせたとして殺人罪で起訴された白人農場主ザカリア・オリビエ（Zachariah Olivier）被告（60）と同被告に雇われていた2人が出廷した。事件は今月20日、北部リンポポ（Limpopo）州にある農場のブタ小屋で、腐敗した遺体が見つかったことで発覚。3人は21日に逮捕された。これに先立ち、黒人女性のマリア・マクガト（Maria Makgatho）さん（44）が17日に同