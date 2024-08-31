セレモニー後に大谷に抱きかかえられるデコピン。(C)Getty Images前代未聞の始球式は、日本でも小さくない反響を呼んだ。話題沸騰となったのは、現地時間8月28日に行われたドジャース-オリオールズ戦の試合前に実施された大谷翔平の愛犬「デコピン」が始球式だ。【動画】大谷には塩対応だった!? 現地で話題沸騰となったデコピンの”始球式”をチェックその愛くるしい姿に日米両球界が癒された。ドジャースが大谷とデコピンのボ