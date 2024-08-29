「アパ不倫」で好感度が急落したKAT-TUN中丸雄一（40）の意外な素顔が報じられ、話題になっている。26日配信の「週刊女性PRIME」が伝えたもので、湾岸エリアにあるタワーマンションの最上階、100平方メートル以上の物件を今年3月に売却。1億6000万円で購入し、2億4000万円ほどで売却したから8000万円もの利益を得たという。【もっと読む】中丸雄一の密会騒動“体の関係ナシ”で謹慎？アダとなった“旧ジャニーズ随一”お茶の間好