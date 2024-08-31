元乃木坂46の山崎怜奈（27）が24日までに、TBSラジオ「ナイツのちゃきちゃき大放送」（土曜午前9時）に生出演。自身が出演した7月7日の都知事選選挙特番について言及する一幕があった。同番組では、ゲスト出演したエッセイスト能町みね子氏が山崎出演の選挙特番の文字起こしを元に双方の言い分を解説した回があった。山崎は「報道番組帰りに新幹線の中でエゴサしてたら、能町みね子さんがどうやら私を話題にしてるらしいと。なんだ