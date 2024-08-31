今年1月に日テレ女子アナだった笹崎里菜（32）と結婚し、幸せな新婚生活を送っていると思われていたKAT-TUN・中丸雄一（40）。『週刊文春』が報じた女子大生とのホテル密会不倫スキャンダル、世間を賑わせた報道から数週間が経った。中丸のナンパ不倫、世間の反応さまざまなメディアがこの騒動を報じたが、ネットニュースのコメント欄に多かったのは、次のような一般人の声だ。《何か卓越した才能があるとか、誰もがうらやむ見